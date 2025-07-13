黃仁勳將於北京開講 日期曝光

輝達執行長黃仁勳將在7月16日（週三）於中國北京舉行新聞記者會。黃的訪中行程規劃，事前受到美國政府和國會議員的注意。（取自路透新聞影片）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕路透週日（13日）報導，據輝達一位公司主管表示，輝達執行長黃仁勳將在7月16日（週三）於中國北京舉行新聞記者會。不過，外媒指出，此次黃仁勳訪中，事前已接到美國兩黨國會議員的致函，要求他不要與一些與中國軍方或情報合作的企業，以及限制出口管制名單的實體公司人員會面。

知情人士日前表示，黃仁勳此次中國行預計與中國商務部長在內的中國高官會面，他也將參加在北京舉行的國際供應鏈博覽會，但確切行程計劃仍未確定。路透則在今（13日）報導黃仁勳準備在北京演說的日期。

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黃仁勳本週訪中，是他繼4月訪問中國後的第二次，當時他強調中國市場的重要性。自2022年以來，美國政府以擔心軍事考量，對輝達最先進的晶片向中國出口實施限制。今年早些時候，美國也禁止向中國銷售輝達的H20人工智慧晶片，這款晶片是輝達獲準向中國銷售的最強大的人工智慧晶片。

黃仁勳的最新訪中行程在美國和中國都備受關注。週五，美國兩黨參議員致函黃仁勳，要求他避免與那些與中華人民共和國軍方或情報機構合作的公司會面。參議員也要求黃不要與美國限制出口名單上的實體會面。

輝達面臨來自中國科技巨頭華為和其他圖形處理器製造商的日益激烈的競爭。但包括大型科技公司在內的中國企業仍渴望取得輝達的晶片，因為輝達擁有名為CUDA的運算平台。

據輝達最新的年度報告，截至1月26日的財年，中國市場為輝達創造170億美元的收入，占公司總銷售額的13%。黃仁勳一直強調，中國市場是輝達成長的關鍵市場。

輝達的市值上週首次突破4兆美元，鞏固該晶片製造商在華爾街爭奪人工智慧技術主導地位的核心地位。

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