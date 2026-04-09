LTN經濟通》澳洲報喜 中國稀土壟斷現裂縫

澳洲商萊納斯（Lynas Rare Earths）位於馬來西亞的加工廠已提前達成目標，成功生產出第一批「氧化釤」。（資料照，路透）

萊納斯馬來西亞廠成功生產氧化釤

〔財經頻道／綜合報導〕綜合外媒報導，全球最大非中國稀土生產商澳洲萊納斯（Lynas Rare Earths）3月19日宣布，已開始生產關鍵國防礦物「釤」。萊納斯表示，其位於馬來西亞的加工廠已提前達成目標，成功生產出第一批「氧化釤」（Samarium oxide），成為中國以外唯一能生產這種重稀土的企業。釤被用於國防技術中的磁鐵，例如F-35戰鬥機。

該公司原本計劃在4月開始生產釤，這項計畫是在去年10月提出，目的是分離更多重稀土元素，以滿足希望在中國以外取得關鍵礦物的買家需求。

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《華爾街日報》報導，事實上，萊納斯已在馬來西亞生產所謂的「輕稀土」（包括釹和鐠）超過10年。近年來，隨著地緣政治緊張局勢升溫，各國開始競相建立非中國的稀土供應鏈，該公司也致力於削弱中國在全球重稀土市場的主導地位。

去年，萊納斯成功生產出數十年來首次在中國以外可商業供應的鏑與鋱。這兩種元素可添加到磁鐵中，使其在高溫環境下仍能保持強度與效率。

在宣布擴展重稀土產品線時，該公司將釤列為優先產品。萊納斯表示，釤在電子產品、航太領域的高性能磁體，以及光學、催化與醫療應用方面需求強勁。執行長Amanda Lacaze表示「成功生產出符合規格、且提前完成的氧化釤，是重要里程碑，也展現了我們內部團隊的專業能力，這在中國以外是相當獨特的。」

氧化釤是製造高性能磁鐵的關鍵材料，廣泛應用於電子、航太、光學和醫療器材等產業。（翻攝自網路）

釤被用於F-35戰鬥機

在全球供應鏈重組與地緣政治競逐日益激烈的背景下，萊納斯成功投產「氧化釤」，這項突破不僅是一家企業的技術進展，更被視為西方國家在稀土戰略布局上的重要里程碑。萊納斯的突破，或許可被視為稀土供應鏈去中國化的「關鍵一步」。

萊納斯一直被視為中國以外最重要的稀土供應商之一，其在澳洲開採礦石，並於馬來西亞進行分離與精煉。此次成功量產氧化釤，代表其不僅能提供輕稀土產品，更逐步進入技術門檻更高的中重稀土領域。

過去數十年間，隨著全球製造業外移與成本考量，西方國家逐漸放棄高污染、高成本的稀土加工產業，將供應鏈依賴轉移至中國。中國透過政策扶植與產業整合，建立起稀土從開採、分離到終端應用的完整體系。

這種集中化雖提升效率，卻也帶來風險，一旦供應受限，將直接衝擊全球科技與軍工產業。因此，當萊納斯成功投產氧化釤時，其意義遠超過商業層面，而是象徵稀土從「材料」轉變為「戰略資產」。各國開始重新審視稀土供應安全，並將其納入國家安全與產業政策的核心。

萊納斯的稀土技術與產能，填補了西方供應鏈中的關鍵缺口。（資料照，法新社）

萊納斯填補西方供應鏈中關鍵缺口

長期以來，全球稀土供應鏈高度集中於中國，目前中國產量約占全球稀土磁鐵的90%，在美中科技競爭與地緣政治緊張局勢下，美國政府正加速推動關鍵礦產的自主化，以減少對單一來源的依賴。

美國U.S. Geological Survey（美國地質調查局）曾指出，釤是最有可能出現供應中斷、進而損害美國經濟的礦產商品，將其視為供應風險最高的關鍵礦產。

《路透》報導，今年3月16日，萊納斯才宣布與美國五角大廈達成初步協議之後，雙方將簽訂一項為期4年、價值9600萬美元的稀土供應合約。萊納斯與美國國防部的合作也顯示出這項產能背後的戰略意圖，美國政府近年積極補助本土與盟友企業發展稀土產業，目的正是降低對中國的依賴。萊納斯的技術與產能，正好填補了西方供應鏈中的關鍵缺口。

不只美國，3月10日萊納斯宣布，已重新修訂與日本澳洲稀土公司（JARE）的供應協議，萊納斯每年將固定供應5000噸釹鐠氧化物，這是關鍵的稀土磁體材料。此外，該公司將把其75%的重稀土氧化物產量，保留給日本產業使用，而JARE則承諾購買該公司重稀土總產量的一半。

長期以來，全球稀土供應鏈高度集中於中國。（資料照，路透）

中國在稀土市場的主導地位逐漸下降

對中國而言，稀土一直是其在國際政治中的重要籌碼。然而，萊納斯投產氧化釤意味著這種壟斷開始出現裂縫。雖然短期內中國仍掌握絕大部分產能與技術，但隨著其他國家逐步建立替代供應鏈，其影響力勢必受到削弱。

更重要的是，市場心理的變化。過去企業與政府普遍認為「無法離開中國供應」，但當替代選項出現後，投資與政策將更積極流向其他地區，進一步加速供應鏈重組。這可能形成一種連鎖反應，使中國在稀土市場的主導地位逐漸下降。

面對這種情況，中國可能採取多種策略應對，包括提升技術門檻、強化高端產品競爭力，或透過價格戰維持市佔。同時，也可能加強對關鍵技術與資源的管控，以延緩競爭者的崛起。

在全球層面，這項發展也可能引發新一輪資源競逐。除了澳洲外，加拿大、非洲與東南亞等地的稀土資源將受到更多關注與投資。各國政府可能透過補貼、合作與外交手段，爭奪供應鏈中的關鍵位置。

這種趨勢某種程度上反映出一種「新冷戰」格局，資源、技術與供應鏈成為競爭核心，而企業則扮演前線角色。與過去以軍事對抗為主的冷戰不同，當前競爭更隱蔽卻同樣深遠，影響範圍從國防延伸至日常科技產品。

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