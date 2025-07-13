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價格戰血流成河！中國賣3千萬輛汽車 竟不如Toyota賣900萬輛賺得多

2025/07/13 17:04

中國車企價格戰激烈，大幅壓縮利潤。（資料照，）中國車企價格戰激烈，大幅壓縮利潤。（資料照，）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國新能源汽車業正掀起一股「反內捲」浪潮，比亞迪、吉利、長安等車企高層紛紛跳出來表態拒絕內捲式惡性競爭。近日，中國國家創新與發展戰略研究會學術委員會常務副主席、重慶市前市長黃奇帆指出，中國出售3千萬輛汽車的利潤還不如日本豐田汽車（TOYOTA）一家企業的汽車利潤，該話題在中國網路登上熱搜。

中媒《快科技》報導，黃奇帆在2025貝殼財經年會上指出，中國汽車製造照理說是製造業中效益相對較高的，今年截至6月產值利潤率僅5%，3千萬輛汽車賣出的利潤不如日本豐田汽車。黃奇帆稱，「它900萬輛汽車比我們3千萬輛的效益還高」。

報導指出，中國前七大車企2024年淨利總和約800億人民幣（約新台幣3234億元），而豐田2024會計年度淨利高達2374億人民幣（約新台幣9596億元），約是前者的3倍。更驚人的是，2025會計年度豐田利潤達2377億元人民幣（約新台幣9608億元），而中國上市車企總利潤僅850億元人民幣（約新台幣3436億元）。這意味著，中國3000多萬輛汽車的利潤總和確實不及豐田900多萬輛的利潤。

據中國汽車領域新媒體平台DearAuto統計，中國18家上市車企中，13家實現盈利的企業2024年淨利潤總和僅1226.77億元人民幣（約新台幣4959億元）。若算上虧損的5家車企，中國上市車企淨利還要減少332億元（約新台幣1342億元），整個中國上市車企總利潤不到900億（約新台幣3638億元），僅為豐田年利潤的40%不到。

相較之下，豐田的優勢在於全球布局平均，且對高階市場掌握得宜，其每輛車的獲利約13萬元人民幣（約新台幣53萬元），是中國品牌的7倍以上。即使在中國市場銷量下滑，仍能靠北美、東南亞等地維持高獲利。在技術與管理層面，豐田的付款週期僅有54天，相較之下，中國車廠普遍需時170到275天，這樣的供應鏈效率差距直接衝擊現金流表現。

報導指出，中國汽車產業正處於「大而不強」的轉型陣痛期。短期需解決產能過剩及惡性競爭，長期要培養技術溢價能力。當中國車企能像豐田一樣，在全球市場賣出「價值」而非「價格」時，利潤困局才能真正破解。

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