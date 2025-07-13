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野村示警：中國下半年需求恐出現「斷崖式下跌」

2025/07/13 17:09

野村證券近日發出警告，中國下半年需求可能出現「斷崖式下跌」。（示意圖，路透）野村證券近日發出警告，中國下半年需求可能出現「斷崖式下跌」。（示意圖，路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕野村證券近日發出警告，中國經濟基本面可能會顯著惡化，下半年需求恐將出現「斷崖式下跌」。綜合媒體報導，野村中國分析師陸挺本月9日出具報告，指儘管中股和港股近期走高，但中國高層決策者仍不能掉以輕心，因為其團隊認為，對中國經濟而言，這似乎又一次「似曾相識」。

陸挺指出，過去幾年，野村觀察到上半年市場對股市持續繁榮、經濟增長回升、房地產市場結束崩盤、擺脫通縮抱持樂觀預期，政策似乎起到了支持作用，主要經濟活動數據也呈現樂觀趨勢，然而到了年中，情況並未完全如預期發展。

因此，陸挺認為，今年中國經濟將與過去幾年一樣，也會在年中出現轉折點，或將導致中國下半年需求出現「斷崖式」下跌。而導致中國下半年需求斷崖式下跌，陸挺認為是受到多種因素影響，分別如下。

第一，中國政府今年5月推出新一輪緊縮措施現已全面生效，擠壓中高端餐廳的經營，並大幅削減酒類銷售，預估中國餐飲業零售額增速將從上半年預期的5％，大幅放緩至下半年的1％，拖累整體零售額增速0.5個百分點。

第二，中國過去1年力推的「消費品以舊換新」措施，對零售額的拉動也將放緩，預計對零售額增長貢獻將從上半年的0.9個百分點降至下半年的0.4個百分點。

第三，中國近期推出各項去產能（尤其是在綠色能源領域）的行動，有關產業近日紛紛進行減產或是反競爭行動，預估短期將影響原物料需求下降和投資下滑，不利下半年經濟成長。

第四，為規避美國關稅，上半年部分中國企業「搶出口」，導致下半年出口透支效應顯現。

第五，中國房地產行業仍深陷困境，近期銷售量和價格下滑趨勢加劇，房地產投資和銷售持續下滑，對中國內需形成較大拖累。

鑑於上述負面因素影響，陸挺認為，中國大多數城市的財政狀況可能會進一步惡化，因此預估中國下半年GDP年增率將從上半年的5.1%左右降至4%。

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