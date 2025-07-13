萬海旺春輪貨櫃爆炸超過1個月 外媒曝可能被拖到「這裡」

萬海旺春輪6月9日下午在印度西岸外海航行時，發生貨櫃爆炸起火。（圖取自印度海岸防衛隊X帳號）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕萬海航運「WAN HAI 503旺春輪」6月9日下午在印度西岸外海航行時，發生貨櫃爆炸事故，造成4名船員失聯，其中有2名台灣人。這項事故發生迄今已超過一個月，火勢已得到控制，救援人員正在使用紅外線熱像儀監測貨艙的溫度，船舶目前在印度專屬經濟區之外，救援隊最初考慮將船拖到斯里蘭卡港口，目前則考慮非洲。

《海事行政》（The Maritime Executive）報導，旺春輪目前在印度專屬經濟區邊界附近，救援人員正在穩定船上的局勢。

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報導稱，旺春輪被燒毀的貨艙繼續悶燒，仍然可以看到淡淡的煙霧，但船舶仍處於穩定狀態，只要發現火勢，救援人員就會在船艙上使用一種名為 Pyrocool 的滅火泡沫來抑制火焰。

報導說，旺春輪的火勢已得到控制，救援人員正在使用紅外熱像儀監測貨艙的溫度。與此同時，排水工作也持續進行。

據悉，救援人員正在評估要將旺春輪拖往何處，最初計劃是斯里蘭卡的港口，現在考慮非洲。

航運公司赫伯羅德（hapag-lloyd）也在官網披露旺春輪最新狀況，證實旺春輪在印度專屬經濟區之外，至於最終會被拖往何處尚未定案。

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