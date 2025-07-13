北市臨沂街屋齡近一甲子老公寓 每坪單價飆破百萬

北市房屋平均屋齡已連四季突破38年。（翻攝自Google Map）

〔記者徐義平／台北報導〕北市房屋平均屋齡已連四季突破38年，也就是說隨處都可見符合都更30年限門檻的老宅，尤其部分地段的土地價值燙金更支撐賣價，尤其北市臨沂街上屋齡近一甲子的老公寓，每坪單價竟突破百萬元大關。

根據內政部實價網最新揭露，5月，北市臨沂街上一口氣揭露兩筆1966年7月興建完成的老公寓實價，其中2樓單價每坪高達102.3萬元，直接衝破百萬大關，3樓每坪單價也高達93萬元。

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持分地每坪單價驚人

房產業者指出，兩筆老公寓屋齡已高達59年，而且都是加強磚造的建築，且2、樓3樓的建坪各約21.5坪、持分土地各近1.59坪，若不計建物價值，每坪持分土地單價高達1383萬元，其實地價相當驚人。

根據內政部不動產資訊平台發布，台北市房屋稅籍住宅平均屋齡自2024年第二季就已突破38年、約38.47年，而且最新統計截至今年第一季為止，已經連續四計突破38年。

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示，中正區的老公寓除了生活機能、學區宅之外，最誘人的還是重建題材，而有商業效益或是高級住宅潛力的物件，反而是越老越好。

臨沂街雖然巷弄路幅寬度有限，單行道、曲折，但貫穿忠孝、仁愛、信義等精華路段，很受建商青睞，今年就有仁愛路、金山南路路口整排的都更事業計劃核定案，而台灣第一個單價百萬元預售案的「致和園」也在巷口，在房市一片低迷氣氛中不寂寞。

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