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股民心聲》雷虎與華城 政府重大計畫的威力

2025/08/03 11:44

股民心聲》雷虎與華城 政府重大計畫的威力政府宣布將斥資近千億元，採購10萬架無人機，將給相關類股帶來重大契機。圖為雷虎去年交付陸軍的無人機樣本。
（資料照）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕國防部在7月底宣布將採購4萬8 千架無人機，使得雷虎（8033）與中光電（5371）等無人機概念股， 瞬間成為股市吸金機，從7月底至上周五，漲幅都在五成上下，很多場內的投資人都好奇且焦慮，這個漲幅到頂了嗎？

在討論無人機相關類股之前，先回頭看看華城（1519）的案例。

台電在2022年 9月式公告將投資5645 億元，合計以十年時間分階段完成「電網韌性建設計畫」，擬將集中式電網，改為分散式電網，汰換電力電網系統，避免停電事故再次發生，帶動電線電纜、變壓器、開關、配電盤與變電站工程等相關業務的發展。

「電網韌性建設計畫」讓過去一向牛皮的機電股，變得活鏰亂跳，其中漲幅最讓人瞠目結舌的就是華城，所以我們鑑往知來，來看看華城的走勢。

台電宣布「電網韌性建設計畫」時，華城股價約是41元，這還是過去十年來相對高的價格，成交量也不大，但是台電宣布這項重大支出計畫後，給華城股價與股性帶來完全不同的面貌，華城股價從2022年10月起漲，一直漲到2024年6月盤中最高1030元，這約是當初「電網韌性建設計畫」宣布前的30倍，很多熟悉華城的台電主管捶胸頓足，都不敢相信這是真的。

再來看看無人機採購，在國防部宣布4. 8萬架之後，行政院於7月 2 9日宣布再加碼 5萬架，採購金額恐接近1000億元 。

政府採購近10萬架無人機，誰受惠最大？7月23日消息披露當天，中光電上漲7.7%，但雷虎是漲停鎖住，從七月底至今中光電的累計漲幅是45%，但雷虎漲幅達56%，且因為漲幅過大還被交易所處置，就像華城之於重機股，這波無人機行情應以雷虎為指標股 。

政府採購的特點，是不受匯率、關稅影響，也沒有呆帳， 這對一家公司長遠的穩定獲利具重要意義 ，一個「電網韌性建設計畫」把華城股價拱上了天，雷虎會漲到哪裡？大家且拭目以待。

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