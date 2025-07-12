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台灣關稅將傳好消息？駐美代表俞大㵢：台美是「完美夥伴」

2025/07/12 08:39

台灣駐美代表俞大㵢。（美聯社資料照）台灣駐美代表俞大㵢。（美聯社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普陸續向各國公布最新關稅，但台灣遲遲未上榜，駐美代表俞大㵢近日接受美國總統川普前幕僚、前白宮首席策略長巴農（Steve Bannon）訪問時，表達正面態度，指出台灣在科技產業和AI發展上是美國「完美的夥伴」，台美有更多經貿合作，也能防止中國取得高階科技。

俞大㵢接受美國媒體節目「戰情室」（War Room）主持人巴農專訪，表示台灣生產全球超過9成高階晶片，如果台海發生戰爭或衝突，將對全球經濟造成嚴重後果，「也關乎我們重視的自由及民主理念」。

他說，台灣和美國是完美的夥伴，就像現在美國設計晶片，由台灣生產製造；俞大㵢說，台積電日前也宣布投資美國，投資額達1650億美元（約新台幣4.8兆元）。

提到有關於關稅談判問題，俞大㵢表示，台灣目前還沒有收到關稅通知函，但認為台美貿易談判結果將會促成雙方在貿易、投資、科技有成效且有成果的合作，也有助於出口管制，防止中國取得高階科技。

美方目前公布對等關稅稅率的國家，尚未包括台灣。而根據自由時報報導，率團赴美談判的行政院副院長鄭麗君今（12）日凌晨搭乘長榮班機抵達桃園機場，下機後未對談判結果做出回應，據悉，台美關稅談判尚未完成，鄭麗君一行人先行返國，待下一輪的實體磋商，屆時台灣談判隊可能再赴華府。

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