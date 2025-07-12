台美關稅談判尚未完成 鄭麗君先行返台伺機再赴華府

率團赴美談判的行政院副院長鄭麗君今日凌晨搭乘長榮班機抵達桃園機場，未對談判結果做出回應。（記者劉信德攝）

〔記者鍾麗華／台北報導〕率團赴美談判的行政院副院長鄭麗君今（12）日凌晨搭乘長榮班機抵達桃園機場，下機後未對談判結果做出回應，僅低調說大家辛苦了。據了解，台美關稅談判尚未完成，鄭麗君一行人先行返國，待下一輪的實體磋商，屆時台灣談判隊可能再赴華府。

行政院10日證實，鄭麗君於台灣時間8日，已與美國談判團隊在華府實體會晤，針對關鍵議題凝聚共識，對談判後續發展交換意見，雙方肯定談判會持續推進，並洽約下一輪實體談判。據了解，下一輪談判尚未展開，知情人士透露，「談判是一階段一階段談」，鄭麗君一行人是先行返國，向總統賴清德與行政院長卓榮泰報告此行談判成果。

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美方目前公布對等關稅稅率的國家，尚未包括台灣，對於台灣是否適用川普10日所說，將對大多數貿易夥伴實施全面性的15％或20％基礎關稅？據分析，川普可能是要將基礎關稅由10％調高至15到20％，雖然我方談判團隊和美方談判有相當進展，但談判尚未完成，川普也沒有公布台灣的關稅稅率，我方談判團隊仍在努力中，不敢大意。

知情人士也舉越南關稅為例指出，越南政府至今尚未正式接受川普所公布的關稅協議，談判團隊仍留在美國，且外媒報導，越南原談妥11％的關稅稅率，川普卻臨時改口20％，因此談判過程中，存有太多不可測因素。

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