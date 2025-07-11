吳東昇毀諾想續任董座 新光三越董事會不歡而散

吳東昇毀棄2023年改選時只當一任的承諾，想要續任新光三越董事長，使得今天董事會發生嚴重爭吵，改成談話會。

（資料照）

〔記者卓怡君／台北報導〕新光三越今日召集改選後的首次董事會，卻因為吳東昇堅持要續任董事長，引發與會其它董事爭吵，所有議事人員都被請出場外，董事會改成談話會，待進一步協商後擇日再開。

新光三越董事共有13席，吳東興家族當選3席（吳昕達、吳昕陽及吳昕昌），日本伊勢丹有3席，吳東進家族3席（吳東進、吳欣盈、林伯翰），吳東賢家族2席（吳昕恩及吳昕嬡），吳東昇家族有2席（吳東昇與蕭志隆），但隨後吳昕昌辭去董事，由台新金控董事長吳東亮遞補，盈盈投資法人代表吳欣盈則在父親吳東進指示下臨時改由吳欣儒出任董事。

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先前媒體一再傳言，指吳東進有意拿下新光三越董事長，伺機回攻新光金，姑且不論傳言真假，在新的董事會中，吳東進家族拿下3席，也使得今天首次董事會氣氛相當緊張，由於得不到其它董事支持，吳東進這3票轉而支持吳東昇，有意爭取連任的吳東昇因而具有5票的基礎。

吳東賢家族2票支持吳昕陽，加上吳東亮，也有5票，因此，日方3票是左右下任新光三越董事長的關鍵。

2023年選舉新光三越董事長的投票，吳東昇曾允諾只當一任，現在又想連任，引發遞補上來的吳東亮不滿，要求吳東昇要履行承諾，進行世代交替，把董事長位子交給專職的吳昕陽，身為叔伯輩，不要佔著位子不做事。

會場內為此發生激烈爭吵，所有議事人員都被請出場外，日本3席董事代表對這爭吵場面也頗不高興，認為2023年選舉就有世代交替的共識，怎麼二年多後全部不算數。

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