首配效應驚人！00961交易量暴增、擠進市場前3強

今日成交量前10大ETF。（記者吳欣恬翻攝）

〔記者吳欣恬、實習記者劉羽珊／台北報導〕台股今延續區間震盪格局，終場小漲57.78點，收在2萬2751.03點。在市場觀望氣氛濃厚之際，ETF市場卻展現驚人活力，尤其高股息類產品交投熱絡，其中，「FT臺灣永續高息ETF」（00961）在首次配息利多加持下，掀起一波搶進熱潮，重新洗牌市場交易排行。

根據統計，ETF龍頭元大台灣50（0050）今日成交4萬4611張，群益台灣精選高息（00919）緊跟其後達4萬4547張，兩者穩居市場交易量冠亞軍。

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令市場矚目的是，00961今日成交量飆升至3萬6783張，較過往日均萬張左右的水準大幅成長，超越元大高股息（0056）的2萬7421張與國泰永續高股息（00878）的2萬6854張，一舉搶下市場第3大熱門ETF的地位，僅次於0050和00919。

市場分析，00961自掛牌以來，首度宣布每股配發0.115元現金股利，以7月1日公告當日收盤價9.27元計算，單次配息率達1.24%，年化配息率更達14.88%，創下2025年以來台股ETF最高配息紀錄。利多消息一出，立即點燃市場買氣，帶動投資人積極進場布局。

投信業者指出，在台股整體量能趨緩之際，市場觀望氣氛濃厚，具備穩定配息特質的ETF產品更具吸引力。00961結合高息與永續投資概念，吸引資金青睞，成功在眾多高股息ETF中脫穎而出，成為市場新寵。

觀察今日ETF市場交易概況，高股息產品持續受到市場青睞。復華台灣科技優息（00929）成交1萬9526張，排名第6；元大台灣價值高息（00940）、大華優利高填息30（00918）則分別以1萬8683張、1萬6229張緊隨其後；富邦台50（006208）及富邦旗艦50（009802）分別以9346張、9268張的成交量，位居第9、10名。

法人預期，隨著00961首次配息的利多效應持續發酵，加上其投資組合聚焦於具永續發展潛力的高息股，在ESG投資趨勢持續升溫下，後市表現值得期待。

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