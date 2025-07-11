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MaiCoin營運持續成長 近期送件創新板IPO

2025/07/11 16:01

MaiCoin近期送件創新板。圖為集團執行長劉世偉。（業者提供）MaiCoin近期送件創新板。圖為集團執行長劉世偉。（業者提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕近期隨著美國對加密貨幣、虛擬資產的政策轉向開放，各國產業也加速推進，台灣產業耕耘多年，今年也可望有新進展。MaiCoin集團執行長劉世偉指出，近年集團持續成長並已數年獲利，近期送件申請創新板上市；因集團體質健康穩固、市場欣欣向榮，MaiCoin未來數年仍將保持成長。

MaiCoin是本土虛擬資產與區塊鏈公司，在台灣規模數一數二，旗下並有MaiCoin數位資產買賣平台、MAX數位資產交易所等服務，從2013年成立至今用戶約為120至130萬。MaiCoin表示，目前平台每日新增用戶約在500至1000人，用戶數持續維持成長。

劉世偉指出，加密貨幣市場規模不會小於股市，台灣市場更大有成長空間，MaiCoin的市占率長年落在6至7成，用戶保護與資安架構也完備，未來大有可為；劉也說，台灣也能藉發展穩定幣、衍生性商品開拓新業務，整體市場有望排進全球前10大。

MaiCoin約2年前宣布要走向資本市場，我國虛擬資產企業本就需進行洗錢防制法令遵循聲明，今年開始又邁向登記制，法遵成本持續提高，欲IPO代表受監管的面向更廣。不過劉世偉指出，這除了是對員工、股東的承諾外，也可向社會彰顯集團的可信與可靠。

劉世偉表示，近年全球虛擬資產市場歷經FTX倒台等陰影，市場信任度對企業越發重要，而MaiCoin是台灣第一個將法幣信託的交易所、也很早就建立儲備證明（PoR），並與遠銀共同建立聯防機制等，制度完熟、也持續為生態圈付出，看好今年正是送件好時機，強化正面形象。

因美國今年陸續出台加密貨幣友善政策，帶動全球產業發展，而台灣則正值專法研議、推出的時期，法制框架有望逐漸確立。劉世偉指出，今年區塊鏈產業有正面效益，去年MaiCoin也維持獲利，部分就來自美國ETF產品推動資金流入比特幣，今年仍將維持成長。

展望未來，劉世偉表示，可預期未來幾年仍會穩定成長，也仍將維持一步一腳印的穩健步伐、持續向上，並看好穩定幣、RWA（現實世界資產）與衍生性商品將是市場未來重要的新動能，期望專法開放衍生性金融商品試辦，讓本土企業藉此開拓新業務，未來台灣的虛擬資產市場發展樂觀。

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