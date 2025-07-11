高鐵特定區興辦社宅 雲縣府拚全台首例

全國首件BOT+有償PPP雲林縣高鐵複合式社宅興建案模擬圖。（圖由雲林縣府提供）

〔記者黃淑莉／雲林報導〕響應行政院「兆元投資國家發展方案」及加速興建社會住宅布建，雲林縣府規劃在虎尾高鐵特定區推出全國首案BOT（民間興建營運後轉移）加上有償PPP（有償取得公共服務機制）的複合型社會住宅開發案，總經費逾50億元。縣府財政處指出，全案預計在明年3月公告招商，順利的話11月可動工。

縣府財政處指出，雲林高鐵複合型社宅開發案基地位在虎尾鎮大學段274-3地號，即每年辦理農機展場地之一，占地約有7000坪，土地為國有財產署所有，縣府以4.3億元取得有償撥用，將分4期支付，第1期已付1億多元。

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財政處表示，基地7000坪有1000坪提供給雲林縣警察局興建「數位科技警政中心暨虎尾分局高鐵派出所辦公廳舍」，其他均做為複合型社宅開發用地，開發內容除有青年社會住宅、全齡使用權住宅共計近千戶外，還會有商場及會展中心，滿足未來高鐵特定區住戶生活機能及地方大型室內展場需求，另有1200席停車位。

財政處說，基地附近有台大醫院虎尾院區、虎尾田徑場，未來還有環保局大樓、雲林圖書館及高鐵雲林站，只要步行即可抵達，具備優越交通與區位條件，縣府日前在台北舉辦的民間參與公共建設招商大會推出該案，當場就有多家建設公司、不動產及壽險公司詢問。

縣府表示，全案現正辦理可行性評估階段，興建住宅戶數會根據需求調整，也不排除有商務旅館，預計明年3至5月公告招商，順利的話11月動土。

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