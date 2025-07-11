晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

9檔台股ETF今日發股利 00919可拿9889元最多

2025/07/11 09:14

今天有9檔台股ETF發放股利。（投信業者提供）今天有9檔台股ETF發放股利。（投信業者提供）

〔記者卓怡君／台北報導〕今日00919群益台灣精選高息、00713元大台灣高息低波、00918大華優利高填息30、00915凱基優選高股息30、00900富邦特選高股息30、00896中信綠能及電動車、00728第一金工業30、00934中信成長高股息共9檔台股ETF發放194.1億元現金股利，預計251萬6416位受益人受益。其中以配息維持新高、年化配息率最高的00919一次可拿到9889元最多，若平均來看也等於每月有3296元的配息收入，預計有逾130萬位受益人加薪最有感。

群益台灣精選高息ETF（00919）基金經理人謝明志表示，除息後ETF的價格會下降，此時進場布局可以撿便宜，也能夠降低持股的成本。不管是想賺價差還是領高息的投資人，都是值得考慮的時間點。而投資高股息ETF有兩大重點：張數、成本。想要累積張數就要靠長期不懈的定期定額買進，不要小看定期定額的威力，如果1個月買進1張，1年可以買進12張，另外股息再投入，只要堅持下去，複利的威力會讓你的持有張數越來越多。

全球金融市場變化瞬息萬千，要能抵禦台股市場的波動度，建議配置中要有高息ETF，因為在面臨市場波動時，高息資產具備易漲抗跌的特性，可為投資組合帶來平衡風險效益，台股高息ETF有股息、又有潛在的價差空間可期，除了適合長期投資外，更是愛好存股領息的存股族投資人，參與台股投資的好選擇。

ETF理財達人表示，台股ETF投資主題多樣化，台股高息ETF有息收保護，適合作為穩健投資以及逢低分批布局的好投資工具，而能為投資人精選台灣股利率最佳且具獲利能力的優質企業的ETF，才是最適合想要尋找長期投資台股息利雙收標的的投資人，其中採預測殖利率選取成分股的高股息ETF，特別值得投資人留意。以00919為例，配息頻率採取3、6、9、12月每季配息， 00919第9次配息0.72元維持新高，觀察成立以來9次配息發配金額分別為0.54、0.54、0.55、0.66、0.7、0.72、0.72、0.72、0.72、0.72元，可看出其穩定階梯式向上的配息政策，滿足投資人打造穩定現金流的需求，因此深受許多投資人、存股族的喜愛。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財