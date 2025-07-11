川普再公布：剩下所有國家「都要付關稅」 預計課徵15％或20％

川普上任後祭出關稅措施。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕近幾日川普陸續向各國發送最新關稅稅率信，而根據川普10日最新表示，他計畫對大多數貿易夥伴實施全面性的15%或20%關稅，並且駁斥了關稅將衝擊股市、推高通膨的擔憂。

綜合《路透》、《金融時報》等外媒報導，川普接受《NBC》訪問表示：「不是每個人都必須收到信函，你知道的，我們只是在制定關稅。」

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至於其他還沒收到關稅信的國家，川普說：「我們只想說，所有剩下的國家都要支付，不管是20%還是15%，我們正在研究。」根據《NBC》報導，目前美國設定的基本關稅為10%。

他還說，大家已經對這數字有心理準備，不認為會像4月初一樣造成股市動盪。川普向NBC主播說：「我認為關稅（數字）已經被接受了。股市今天又創下新高。」

川普今年4月2日公布震驚全球的對等關稅稅率後，隨後又宣布將暫緩實施90天，和各國展開貿易協商，在此期間，各國對被課徵基礎關稅10%。

而今日川普最新公布加拿大將被課徵35%對等關稅，目前總計23國已收到最新關稅稅率通知，其中巴西被重課50％關稅，台灣稅率部分仍未公布。

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