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川普銅關稅擴大到半成品！彭博曝：電網、數據中心、軍用產品全在名單上

2025/07/11 12:31

川普銅關稅擴大到半成品！彭博指出，電網、數據中心、軍用產品全在名單上。（美聯社資料照）川普銅關稅擴大到半成品！彭博指出，電網、數據中心、軍用產品全在名單上。（美聯社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕川普50%銅關稅，不只單對精鍊銅，而是連半成品皆在關稅名單上，彭博報導，知情人士表示，銅進口關稅計劃，將包括用於電網、軍事和數據中心的材料種類。

據知情人士透露，計劃包括半成品（包括線材、片材、管材和板材），由於討論是私下進行的，因此要求匿名。到目前為止，川普的銅關稅計劃細節幾乎沒有透露。關稅措施尚未正式確定，它們可能會發生變化。

川普表示，這些徵稅將於8月1日生效，將對美國產生深遠影響。報導指出，由於無數行業和應用都依賴這種金屬，預計此舉將提高美國經濟中大部分地區的成本。銅用於從消費電子產品和汽車到建築和軍事的方方面面。

川普正在尋求關稅，這是他加強美國銅供應鏈努力的一部分，該供應鏈包括採礦、精鍊和加工、回收以及製造半成品和最終產品。

美國進口的最大品類是精鍊銅，其金屬含量超過99.993%。美國去年進口了90.8萬公噸，這些原材料被製造商用來製造棒材、電纜和合金。

由於美國國內的銅產量是不夠的，這迫使該國從國外採購大量的半成品銅。

據與美國製造商和回收商合作的諮詢公司MM Markets稱，除精煉銅外，去年估計還進口了80萬噸銅和銅合金半成品。

MM Markets聯合創始人卡爾曼（Krisztina Kalman）預計，出於安全原因，50%的關稅將擴大到半成品。她說，銅和半成品的外國供應受到干擾，都可能使美國在電力輸送方面面臨重大問題。

他指出，對半成品銅徵收關稅也可能給製造商帶來干擾，因為線材廠依賴初級進口，而徵稅會推高其成本。

他進一步指出，以目前的產能，當地製造商將無法再生產 80萬噸半成品，並且可能需要長達7年的時間才能安裝新產能。

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