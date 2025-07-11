五角大廈成稀土礦商MP最大股東，股價飆5成、市值爆增733億元（路透，示意圖）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕五角大廈斥資逾百億元成為稀土礦商MP最大股東，CNBC報導，美國國防部已同意購買價值4億美元（約新台幣117億元）MP Materials優先股，受此激勵，股價飆漲逾50%，市值1天爆增733億元。

MP Materials週四股價飆漲50.62%，收在45.23美元，其市值增至74億美元（約新台幣2163億元），較前1交易日增加約25億美元（約新台幣733.5億元），盤後股價續漲2.59%，來到46.4美元。

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MP Materials擁有美國唯一1座在營運的稀土礦，位於加州芒廷帕斯，距離拉斯維加斯約60英里。公司表示，五角大廈的投資將用於擴大MP公司的稀土加工能力和磁鐵產量。

報導指出，五角大廈正在購買1種新設立的可轉換為MP Materials普通股的優先股，此外還購買了1份可按每股30.03美元的價格轉換10年的認股權證，允許美國購買更多普通股。

FactSet 的數據顯示，行使可轉換優先股和認股權證後，截至7月9日，五角大廈將持有MP Materials約15%的股份，幾乎是利廷斯基持有8.61%和貝萊德基金顧問持有的8.27%的兩倍。

在五角大廈的支持下，MP Materials將在美國建造第2個磁鐵製造工廠，為國防和商業客戶提供服務。該工廠的具體位置尚未披露，預計將於2028年投入使用，屆時MP Materials的稀土磁鐵產能將達到每年1萬噸。

MP Materials執行長利廷斯基（James Litinsky）表示，美國礦業公司正面臨「中國重商主義」的獨特威脅，而五角大廈對MP的投資，是加速自由市場發展、將我們想要的供應鏈轉移到岸上，並確保重商主義不會損害我們這樣做的能力的一種新方式。

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