富邦金上半年獲利逾513億 人壽增提外準金561億

富邦金控6月自結合併稅後盈餘118.5億元。（資料照）

〔記者吳欣恬／台北報導〕富邦金控6月自結合併稅後盈餘118.5億元，當中包括認列一次性未分配盈餘稅款約28億元；富邦金累計上半年合併稅後盈餘513.4億元，每股稅後盈餘3.49元。子公司台北富邦銀行單月及上半年累計獲利皆創下歷年同期新高。而富邦人壽為強化因應匯率波動的韌性，6月將適用「人身保險業責任準備金計提基礎調整」後釋出的保險責任準備金561.27億元，全數提存外匯價格變動準備金。

富邦人壽6月稅後盈餘為87.4億元，累計前6月稅後盈餘245.4億元。本月主要投資收益來源係利息收入、國內股票股利收入、國內外股票及基金資本利得及基金配息收入。

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富邦人壽說明，股市部分，國際情勢趨緩及台幣持續走升，6月份加權指數持續上揚，台股部位實現資本利得，也因進入除息旺季，股息收入增加；債市部分，因部分官員提出7月可降息的言論，驅動6月份公債利率下滑，富邦人壽已把握公債利率區間上緣的時機增加配置；匯市方面，美元兌新台幣貶值趨勢持續，富邦人壽因應市場變化，維持較高之避險比例。

此外，富邦人壽表示，擬增加外匯價格變動準備金以強化因應未來匯率波動的韌性，6月將適用「人身保險業責任準備金計提基礎調整」後釋出的保險責任準備金561.27億元，全數提存外匯價格變動準備金。

台北富邦銀行6月稅後盈餘38.2億元，因進入除息旺季，股息收入挹注，獲利較上月增加11.5億，較去年同期成長28%，單月獲利為歷年6月新高。累計前6月稅後淨盈餘195.3億元，較去年同期成長20%，續創歷史新高，主係存放款規模成長及淨利差提升，財管商品銷售及信用卡簽帳金額亦保持穩定。

富邦產險6月稅後盈餘4.8億元，累計前6月稅後盈餘28.9億元，較去年同期成長18%，透過強化業務品質篩選機制與風險管理措施，推升本業保險收入。

富邦證券6月稅後盈餘14.1億元，為單6月獲利歷史次高，較上月成長111%，主要受惠6月台股價量齊揚，帶動證券經紀與金融部位收入較上月增加，另有股利挹注；累計前6月稅後盈餘40.5億元，較去年同期減少18%，主因上半年台股日均值年減17%，致證券經紀收入較去年同期減少。

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