國泰人壽增提外準金 6月底餘額逾560億元

國泰金控6月稅後盈餘71億元。（資料照，圖由國泰金控提供）

〔記者吳欣恬／台北報導〕國泰金控6月稅後盈餘71億元，累計上半年稅後盈餘達457.5億元，EPS為2.88元；子公司國泰世華銀行、國泰產險及國泰投信累計稅後盈餘續創歷史新高。此外，為因應台幣升值的挑戰，國泰人壽申請適用責任準備金計提基礎調整措施，並增提外匯價格變動準備金約508.48億元，經金管會核准後，6月底外匯價格變動準備金餘額逾560億元，有助進一步強化外匯波動抵禦能力。

國泰人壽6月稅後盈餘26.8億元，累計稅後盈餘達187.9億元。國壽指出，6月在國內外股利收入貢獻經常性收益，及國內外不動產半年評價利益挹注下，帶動整體獲利表現穩健。此外，台幣兌美元單月僅升值0.1%，但為因應台幣升值風險，金管會近期發布暫行措施，國壽申請適用責任準備金計提基礎調整措施，並增提外匯價格變動準備金約508.48億元，經核准後6月底外匯價格變動準備金餘額逾560億元，有助強化外匯波動抵禦能力。在資本方面，6月淨值比達8%，RBC比率亦高於300%，整體資本水準維持強健，並具足夠空間吸收衝擊。

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國泰世華銀行6月稅後盈餘38.7億元，累計稅後盈餘233.8億元，年成長16%。受惠放款成長，資金成本控制得宜，累計淨利息收入呈雙位數增長；今年以來保險與基金等財富管理商品銷量佳，信用卡簽帳金額穩定成長，聯貸收入增加，整體累計淨手續費收入表現亮眼。

國泰產險6月稅後盈餘4.7億元，累計稅後盈餘續創同期新高達18.6億元，年成長42％。國泰產險表示，持續提供符合客戶需求之商品，訴求完整保障增加業務成長動能，簽單保費維持雙位數成長；商品端強化風險管理，搭配數位工具輔助風險管理流程，強化各項風險監控功能，各險商品損失率維持良好。

國泰證券6月稅後盈餘5億元，累計稅後盈餘17.8億元，單月獲利月成長80%，主要因市場對美國關稅政策憂慮緩解，投資人信心回升，市場動能逐漸復甦。國泰證券把握市場機會，致力於提供貼近個人需求的證券投資服務給客戶。截至6月底台股累計經紀市占率4.30%。此外，複委託成交量年成長42%，維持複委託市占第一名。

國泰投信6月稅後盈餘2億元，累計稅後盈餘14億元，年成長23%，總管理資產規模為新台幣2.17兆元，較去年同期成長12%。國泰投信表示，在中美進一步敲定日內瓦協議細節、聯準會暗示今年仍將降息2次、以伊停火、AI巨頭股價表現強勢等因素，帶動美股、台股6月上漲。

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