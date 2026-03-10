石油市場面臨「災難性後果」世界最大石油商示警：產業連鎖反應

全球石油庫存處於五年來的最低水平，中東戰爭危機將導致庫存以更快的速度下降。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕全球最大的石油出口商沙烏地阿美（Saudi Arabia's Aramco）週二（10日）表示，如果伊朗戰爭繼續擾亂荷姆茲海峽的航運，世界石油市場將面臨「災難性後果」。

沙烏地阿美執行長阿敏·納賽爾（Amin Nasser）在財報電話會議上告訴記者，這起事件不僅顛覆航運和保險業，而且對航空、農業、汽車和其他行業產生嚴重的連鎖反應。

納賽爾指出，全球石油庫存處於五年來的最低水平，並表示危機將導致庫存以更快的速度下降，他還補充說，「恢復海峽航運至關重要」。

他說：「這將給世界石油市場帶來災難性後果，而且這種混亂持續的時間越長，對全球經濟的後果就越嚴重。」

納賽爾還表示，上週沙烏地阿美位於拉斯塔努拉（Ras Tanura）的煉油廠（沙烏地阿美在國內最大的煉油廠）遭到襲擊後引發的小火災已被迅速撲滅並得到控制，並補充說，該煉油廠正在重新啟動過程中。

伊朗革命衛隊週二表示，如果美國和以色列繼續發動攻擊，他們將不允許「一公升石油」從中東運出。此舉引發了美國總統川普的警告，稱如果伊朗阻止來自這個重要能源生產地區的出口，美國將對伊朗採取更嚴厲的打擊。

此前，沙烏地阿美公佈年度利潤下降12%，主要原因是原油價格下跌。該公司還宣布將回購至多30億美元的股票，這將是其歷史上首次股票回購計畫。

