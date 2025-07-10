泰山與法院赴街口金科執行查封 員工沒上班、招牌不見了

「街口支付」母公司街口金融科技公司以36億元出售4成股權給泰山（1218）公司，台北地方法院一審判決交易無效，須返還近36億元交易款，並准泰山假執行，法院今天依據泰山公司聲請，由員警陪同前往街口金融科技公司總部，針對36億元債權執行查封。（讀者提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕國內電支龍頭「街口支付」母公司街口金融科技公司，以36億元出售4成股權給泰山（1218）公司，台北地方法院一審判決交易無效，須返還近36億元交易款，並准泰山假執行，法院今天依據泰山公司聲請，由員警陪同前往街口金融科技公司總部，針對36億元債權執行查封。

未料司法事務官抵達現場，街口集團各樓層員工臨時收到「居家上班」指示，紛紛離開辦公室，1樓入口處招牌也被抽走。街口支付主管說，7樓辦公室是街口支付在使用，沒有街口金科的財產。

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針對此爭議，街口金科先前聲明強調，本案目前仍在進行二審審理，法院尚未做出最終判決，網媒卻未經查證即報導，已嚴重誤導社會大眾；該報導使用誇大標題與戲劇化內容，嚴重混淆視聽，不僅造成社會不安，也對街口品牌聲譽造成重大傷害。

泰山委任律師黃福雄認為，街口金融科技公司登記業務繁多，卻沒有任何員工在場，承租的辦公室及設備又都由街口支付使用，質疑街口金融科技公司迴避查封，司法事務官要求泰山公司律師再陳報相關查封資料。

泰山公司2023年爆發經營權之爭，當時董事長詹景超為阻止市場派龍邦集團，賣掉轉投資的金雞母全家（5903）便利商店股權，轉而以近36億元買進「街口支付」4成股權。2023年5月泰山經營權易手，新團隊向台北地檢署告發詹景超意圖掏空公司，涉嫌特別背信等重罪；另以街口支付交易案程序違法，向台北地院提起返還投資款的民事訴訟。北院今年5月13日判決街口金科必須全額返還35億9580萬元及5%年息，並准泰山繳交11億9860萬元擔保金，啟動假執行。

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