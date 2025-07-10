美關稅進度是否樂觀？卓榮泰喊加油、龔明鑫比讚

行政院長卓榮泰今天下午接見「世界台灣商會聯合總會第31屆回國訪問團」前，被媒體問到美國關稅談判是否樂觀、稅率是否有機會低於20％，卓揆表示，「（她）滿加油的」。（記者鍾麗華攝）

〔記者鍾麗華／台北報導〕美國總統川普已宣布22國對等關稅稅率，行政院透露台美雙方肯認談判持續推進，正洽約下一輪實體談判時間。被問到談判結果是否樂觀？行政院長卓榮泰今（10）日笑稱「滿加油的」，秘書長龔明鑫則微笑比讚。

美國總統川普4月初宣布對等關稅措施，台灣稅率32%，但美國隨後宣布90天暫緩期，期間僅實施10%對等關稅，多國把握機會進行談判。美國近日陸續宣布新對等關稅稅率，鄰近台灣的日本、韓國皆為25%，外界高度關注台灣關稅進度。

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卓榮泰今天下午接見「世界台灣商會聯合總會第31屆回國訪問團」前，被媒體問到行政院副院長鄭麗君仍在華府，是否代表結果樂觀、稅率是否有機會低於20％，卓揆表示「（她）滿加油的」，至於今晚是否熬夜與談判團隊視訊，他則莞爾一笑，並未回應。

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