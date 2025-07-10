長榮航6月營收月增年減 歐美載客率近90％

長榮航空6月營收185.43億元。（長榮航空提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕長榮航空6月客運營收達118.71億元，貨運營收達44.84億元，合併營收達185.43億元，月增率為1.4%，年減4.5%。累計今年1月至6月合併營收達1102.5億元，年增2.76%，創下歷年同期新高。

長榮航空表示，6月的客運市場雖逐步進入暑假旺季，然受關稅議題及國際局勢動盪影響，旅客在休閒旅遊消費上採觀望態度，訂位表現初期走緩，然而隨出發日臨近，訂位量逐漸升溫，歐美長程線因傳統旺季帶動，載客率接近90%，東北亞、東南亞航線在親子旅遊需求推升下，也達80%以上。

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在貨運方面，長榮航空指出，6月受惠於美中雙邊關稅政策放緩，帶動中國空運出口需求回溫，同時台灣AI伺服器及半導體設備、東南亞服飾與電子零組件量能穩定，長榮航空持續充分運用貨機及客機腹艙運能，並適時調整貨機機隊運力配置，整體貨運營穩定增長。

航線佈局方面，長榮航空指出，10月3日將開航台北-達拉斯航線，以787夢幻客機飛航，除皇璽桂冠艙及經濟艙外，並配備全新第四代豪華經濟艙，提供旅客嶄新且舒適的飛行體驗。開航初期每週營運3班，11月18日起每週調整為5班，並自12月15日起增至每週7班，搭配長榮航空由桃園飛往休士頓每日1班飛航服務，為亞洲區航空公司中唯一經營德州2個航點的航空公司。

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