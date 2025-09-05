台灣50成分股調整 新增康霈*與川湖、刪除藥華藥與台泥

〔記者陳永吉／台北報導〕富時羅素公布下列有關臺灣50指數、臺灣中型100指數、臺灣資訊科技指數、臺灣發達指數及臺灣高股息指數審核結果。其中市場關注的臺灣50指數成分股，新納入康霈*（6919）、川湖（2059），刪除藥華藥（6446）、台泥（1101）。原本外界預估和碩（4938）可能被刪除，這次未出現在刪除名單上。至於關係到多檔重量級高股息ETF的臺灣高股息指數，這次成分股並無新增或刪除。

和碩傳可能刪除 最後留校察看

台灣50指數被多檔重量級ETF追蹤，包括規模最大的元大台灣50ETF（0050），目前資產規模已近7000億元，是台灣資產規模最大的ETF，成分股更換影響重大，新納入的兩檔個股，康霈*目前投信持股不到1000張，而川湖目前投信持股也僅約7000張。

而臺灣中型100指數成分股新納入勤誠（8210）、長榮航太（2645）、光聖（6442）、富世達（6805）、藥華藥（6446）、台玻（1802）、台泥（1101）。刪除康霈、智原（3035）、巨大（9921）、大成（1210）、和潤企業（6592）、川湖、永豐餘（1907）。

證交所表示，相關成分股納入及刪除之變動將自9月19日（星期五）交易結束後生效（亦即自2025年9月22日（星期一）起生效）。

