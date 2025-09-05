晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

台灣50成分股調整 新增康霈*與川湖、刪除藥華藥與台泥

2025/09/05 18:15

〔記者陳永吉／台北報導〕富時羅素公布下列有關臺灣50指數、臺灣中型100指數、臺灣資訊科技指數、臺灣發達指數及臺灣高股息指數審核結果。其中市場關注的臺灣50指數成分股，新納入康霈*（6919）、川湖（2059），刪除藥華藥（6446）、台泥（1101）。原本外界預估和碩（4938）可能被刪除，這次未出現在刪除名單上。至於關係到多檔重量級高股息ETF的臺灣高股息指數，這次成分股並無新增或刪除。

和碩傳可能刪除 最後留校察看

台灣50指數被多檔重量級ETF追蹤，包括規模最大的元大台灣50ETF（0050），目前資產規模已近7000億元，是台灣資產規模最大的ETF，成分股更換影響重大，新納入的兩檔個股，康霈*目前投信持股不到1000張，而川湖目前投信持股也僅約7000張。

而臺灣中型100指數成分股新納入勤誠（8210）、長榮航太（2645）、光聖（6442）、富世達（6805）、藥華藥（6446）、台玻（1802）、台泥（1101）。刪除康霈、智原（3035）、巨大（9921）、大成（1210）、和潤企業（6592）、川湖、永豐餘（1907）。

證交所表示，相關成分股納入及刪除之變動將自9月19日（星期五）交易結束後生效（亦即自2025年9月22日（星期一）起生效）。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財