群創證實將關閉南科5廠 2026年中前完成產能遷移

群創證實將關閉南科5廠。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕為配合市場變化並持續推動轉型，面板大廠群創（3481）傳出將關閉位於南科的五廠，最快2026年中前完成產線遷移。據悉，筆電、監視器及醫療用面板等產品線，將分別轉往竹南T2廠與南科三廠生產。群創也證實，因應市場調整產能結構，計劃將南科5廠的產能整併至其他工廠。

群創指出，本次調整將有助提升整體產能配置效率與營運彈性，並聚焦於具長期成長潛力的應用領域。相關規劃均經過審慎評估，並在不影響客戶需求前提下，協助完成產線分流與產品認證作業，以確保供貨與服務品質穩定。

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針對五廠後續處置，群創將以公司長期發展為優先，並綜合評估整體產能布局，兼顧員工等利害關係人權益妥善規劃。如有進一步具體方案，將依相關程序正式公告。

事實上，群創已於去年出售南科四廠予台積電，市場也曾傳出台積電有意再購入五廠。不過，隨著台積電擴大赴美投資，在台灣購地建廠已非當務之急，目前並無新的購廠計畫。另一方面，美光則因已買下友達在台南的兩座廠房，預計下半年開始裝機作業，在對等關稅政策未明朗前，也暫緩後續建廠規劃。

群創連續釋出兩座廠房後，南科五廠成為下一個潛在待價而沽的標的，未來動向備受關注。

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