再生能源政策環評進度？ 經濟部：有在進行

環境部今日舉辦「第三期六大部門溫室氣體減量行動方案公聽會」， 邀請各界針對行動方案提出建議。（記者黃宜靜攝）

〔記者黃宜靜／台北報導〕環境部今日舉辦「第三期六大部門溫室氣體減量行動方案公聽會」， 邀請各界針對行動方案提出建議。環團於會前召開記者會抨擊，立法院今年初通過決議，經濟部應於3個月內針對再生能源開發進行政策環評，但至今仍未見；對此，經濟部能源署代理署長李君禮會中表示，能源署十分重視，也有在進行，不過目前數據不足，仍需要一點時間。

會前記者會時，監督施政聯盟召集人陳椒華表示，立法院今年初通過決議，經濟部應於3個月內針對天然氣、風電及光電等再生能源開發，先進行政策環評，然至今仍未見經濟部提出政策評估說明書。她質疑：「是想要規避政策環評，直接透過公聽會通過？」呼籲經濟部應先進行政策環評後，再訂定行動方案與召開公聽會。同時，她也於會中提出相同疑問。

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李君禮回應，能源署非常重視，也有在進行能源政策及能源開發政策進行環境影響評估。不過，目前雖有定性分析，但缺少數據分析，目前收集的數據不足，持續進行中。

另，會中也有民眾指出，此次丹娜絲颱風的侵襲，部分地區光電板受創嚴重；李君禮回應，原本設想在天災發生時，再生能源應該最能供電，如小水力、屋頂光電等，但這次風災看來跟理想還有一段距離。不能都依賴所謂的大電網，若能分散電力，保持有電的狀況下，也是再生能源的機會。

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