特斯拉美國市佔跌破40％ 2017以來最低

2025/09/09 09:42

特斯拉8月在美國市佔跌至2017年以來最低。（路透資料照）特斯拉8月在美國市佔跌至2017年以來最低。（路透資料照）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕根據研究公司Cox Automotive數據，電動車大廠特斯拉（Tesla）8月在美國市佔跌至近8年低點，因為買家選擇愈來愈多競爭對手的電動車，而不再優先考慮馬斯克公司提供的老舊產品線。

《路透》報導，這一下滑凸顯了汽車製造商在產業艱難時期擴大電動車激勵措施所帶來的威脅。分析師預計，美國電動車銷量的成長將持續到9月，但隨著月底聯邦稅收抵免到期，銷量預計將下滑，這將給特斯拉和其他汽車製造商帶來更大的財務壓力。

Cox Automotive數據顯示，特斯拉在巔峰時期曾佔美國80％以上的電動車市場，今年8月，該公司在美國電動車總銷量中的佔比僅剩38％，這是自2017年10月特斯拉擴大其首款大眾市場車型Model 3產量以來，市佔首次跌破40％。

當其他汽車製造商紛紛推出新款電動車時，特斯拉近期則將重心轉向自動駕駛計程車和人形機器人的研發，延後並取消了更便宜電動車款的計劃。

目前特斯拉的核心電動車業務仍是主要獲利來源，不過特斯拉目前最新的車款已是2023年推出的電動皮卡Cyber​​truck，這一車款並沒有像Model 3或Model Y一樣取得巨大成功。特斯拉對曾是全球最暢銷車款的Model Y進行了升級，但這些改善未能達到預期，特斯拉的銷量預計將連續第2年下滑。

Cox Automotive產業洞察總監斯崔蒂（Stephanie Valdez Streaty）表示，特斯拉將自己定位為機器人和AI公司，但若是作為一家汽車公司，沒有新產品，市佔就會開始下降。

7月數據來看，特斯拉當時的市佔率從6月的48.7％降至42％，這是自2021年3月福特推出電動野馬Mustang Mach-E以來最大跌幅。

受到7500美元電動車稅收抵免即將結束，以及優惠政策的推動，7月整體電動車銷量月增超過24％，其中特斯拉銷量成長7％。到了8月，特斯拉單月銷售成長放緩至3.1％，整體市場則成長14％。

多年來，特斯拉作為市場領導者，銷量迅速成長，並維持高售價，從中賺取豐厚利潤。但隨著銷售疲軟和眾多競爭對手的湧入，特斯拉近年來不得不降價，導致利潤率受到擠壓，並引發投資者擔憂。市佔下滑也表明，特斯拉面臨越來越艱難的選擇，是採用更高的、損害利潤的買家激勵措施來支撐銷售，還是維持利潤並放棄市佔。

7月的數據也顯示，競爭對手的成長速度明顯超過特斯拉，現代（Hyundai）、本田（Honda）、起亞（Kia）和豐田（Toyota）都推出了比特斯拉更高的激勵措施，推動電動車銷量成長60至120％，進而提升市佔。

