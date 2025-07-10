台美洽約下一輪關稅實體談判 政院：正面樂觀看待

美國陸續宣布對等關稅，目前已有22國收到通知，但未包含台灣，行政院發言人李慧芝今（10）日在院會後記者會表示，行政院副院長鄭麗君於台灣時間8日，與美國談判團隊在華府實體會晤，針對談判關鍵議題凝聚共識，也對談判後續發展交換意見，並洽約下一輪的實體談判。（記者鍾麗華攝）

〔記者鍾麗華／台北報導〕美國陸續宣布對等關稅，目前已有22國收到通知，但未包含台灣，行政院發言人李慧芝今（10）日在院會後記者會表示，政府目前還沒收關稅通知函，行政院副院長鄭麗君於台灣時間8日，與美國談判團隊在華府實體會晤，針對談判關鍵議題凝聚共識，也對談判後續發展交換意見，並洽約下一輪的實體談判。

李慧芝說，鄭麗君目前人還在華府，至於談判相關細節部分，牽涉雙方默契，待可以對外說明時，會適時向外界說明。她也強調，台美之間一直是秉持深化雙方經貿關係、互惠互利的原則，希望能達貿易平衡，雙方積極磋商與溝通，目前正洽約下次實體談判時間，「我們一直正面樂觀看待」。

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李慧芝也轉述，行政院長卓榮泰在會中表示，鄭麗君還在華府，關稅談判持續進行，雙方持續磋商，「希望可以有更好的消息」。

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