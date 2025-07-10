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控數發部雙憑證機制是騙局 葛如鈞：資安即國安淪國際笑話

2025/07/10 12:34

〔記者劉宛琳／台北報導〕國民黨立委葛如鈞今召開記者會，直指數位發展部面對中華電信TLS伺服器憑證遭Google與Mozilla撤銷信任一事，處理態度敷衍、推諉卸責，所謂「雙憑證機制」根本是場「超前卸責」的世紀大騙局。葛如鈞說，資安不存，國安何在？「資安即國安」在賴政府手中，淪為國際級笑話。

葛如鈞指出，Google早在5月30日就宣布自8月1日起將停止信任中華電信所簽發的TLS憑證，Firefox更在6月26日緊接完成漸進式不信任的設定。台灣的資安信任體系正面臨前所未有的挑戰。

葛如鈞說，數發部雖然聲稱早在三月就啟動「超前部署」，但實際狀況卻是，交通部、農業部甚至數發部自己，仍繼續使用中華電信憑證，而且根本沒有設定好「自動切換」雙憑證備援機制。實地測試，憑證一旦失效，這些政府網站不是自動切到TWCA，而是直接跳出資安警告畫面。連數發部本身都沒有落實雙憑證驗證，更遑論其他部會？

葛如鈞表示，他的辦公室調查，行政院所屬31個部會中，仍有14個部會使用中華電信憑證，占比高達45.1%，另有14個已轉用TWCA，占比同樣是45.1%，剩下3個部會直接改用國外所發行的伺服器憑證。假如排除採用國外憑證的3個部會，則目前行政院所屬的各部會中，採用中華電信憑證與TWCA憑證的部會各占50%，和中華電信回文中所提到的「雙憑證轉換率接近百分之百」有很大的落差。

葛如鈞說，這場信任危機不僅波及政府機關，也已經外溢到民間產業。他接到多家電商業者陳情，擔心消費者進入平台時跳出資安警告畫面，造成信任危機、訂單流失、商譽受損。

葛如鈞向數發部提出三點訴求：一，全面清查行政院所屬三級以上機關網站，確保全部建置具自動切換的雙憑證機制；二，儘速修法，「電子簽章法」應明確納入伺服器憑證規範，強化法制、明確監管；三，協助民間由數發部出面協調中華電信全面檢討，並提出補救方案，協助受害業者平穩過渡。

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