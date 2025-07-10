連4天澄清不再忍！經部︰再傳光電浮台謠言就報警

經濟部再次澄清光電案。（經濟部提供）

〔記者林菁樺／台北報導〕中颱「丹娜絲」重創台灣中南部，屏東離岸光電浮台試驗計劃、嘉義新塭光電更是受毀損，引發外界關切，而網路憑藉部分現場照片，誇大災損，讓經濟部颱風過後，連四天都在澄清，能源署今再次回應浮台事件，也鄭重聲明，後續若有聳動不實謠言或假消息進行渲染報導造成大量誤解，將向警方報案告發以示警惕。

媒體報導屏東縣府開罰「離岸太陽光電系統浮台試驗計畫業者」打臉經濟部一事，經濟部能源署表示，相關作為均與屏東縣府同步調，已敦促業者配合屏東縣政府要求，需於48小時內完成清除作業。

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能源署再次說明，該試驗計畫業者已於颱風來臨前拆除光電板上岸，但因颱風來襲海象不佳無法完成所有浮台回收，導致未撤收的浮台解體沖刷到海岸，因此屏東縣政府針對浮台部分進行限時清除，並無打臉經濟部。

能源署強調，在掌握本案情形後即積極督促業者，應配合屏東縣政府48小時內完成岸際漂流物清理要求，並與屏東縣政府保持密切聯繫，若經屏東縣府巡查檢視「浮台」沒有完成清除作業，縣府將依「近岸海域及公有自然沙灘獨占性使用管理辦法」及「廢棄物清理法」規定對業者裁罰。

經濟部強調，與屏東縣府立場一致，並將持續督促業者善盡清理責任，維護海岸環境與安全。

能源署重申，此次中颱「丹娜絲」造成重大災情，社會各界應以救災為第一優先，本報導以打臉經濟部此種聳動不實謠言及假消息進行渲染報導造成大量誤解，後續若再有此種惡意作為，經濟部能源署將向警方報案告發以示警惕。

另外，因應部分媒體誤植嘉義新塭光電場為台電案場，台電澄清說明，嘉義新塭光電為民營案場，非台電自建、非台電委外建置。

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