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「這工作」被AI取代了？微軟年省下逾5億美元

2025/07/10 11:05

微軟商業長艾托夫表示，AI在2024年為微軟的客服中心節省逾5億美元，並提升員工和客戶的滿意度。（路透）微軟商業長艾托夫表示，AI在2024年為微軟的客服中心節省逾5億美元，並提升員工和客戶的滿意度。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕人工智慧（AI）越來越被廣泛運用在工作場合中，並取代一些過去由人類執行的工作，知情人士透露，微軟（Microsoft）商業長艾托夫（Judson Althoff）表示，AI在2024年就為微軟的客服中心節省逾5億美元（約147億元新台幣），並提升員工和客戶的滿意度。此外，目前微軟新產品中，有 35% 的程式碼是由 AI 所產生，這大幅加快了產品上市的速度。值得注意的是，微軟今年以來已宣布裁員約 1.5 萬人，最近一波主要集中在銷售人員等面對客戶的職務上。

《彭博》報導，知情人士透露，艾托夫在本週的一場簡報中表示，AI工具正在提高從銷售、客服到軟體工程等各個領域的生產力。除了微軟的客服中心因AI省下超過5億美元，艾托夫還指出，公司已開始使用 AI 處理與中小型客戶的互動，儘管這項應用尚處於初期階段，但已創造了數千萬美元的營收。

隨著科技巨頭對 AI 潛力的期待升高，越來越多高層主管直言，AI 有望自動化過去由人類執行的工作。

在微軟方面，艾托夫指出，目前微軟新產品中，有 35% 的程式碼是由 AI 所產生，這大幅加快了產品上市的速度。微軟旗下的 GitHub Copilot 是目前市占領先的 AI 編碼工具，根據公司4月的說法，已有 1500 萬用戶使用。

艾托夫向員工強調，AI 能讓銷售人員變得更加高效率。藉由使用微軟的 Copilot AI 助理，每位業務人員可發掘更多潛在客戶、加速成交流程，並讓個人營收提升約 9%。

對此，微軟拒絕評論。

針對微軟近幾個月來的裁員行動，微軟首席法務長史密斯（Brad Smith）週三（9日）則表示，AI所帶來的生產力提升，並非裁員主要因素。

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