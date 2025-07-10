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存款203萬的中國家庭僅0.37％？中國網友哀 : 連平均線都沒摸到

2025/07/10 14:28

中國家庭存款超過50萬人民幣，僅占全中國戶數的0.37%。（法新社）中國家庭存款超過50萬人民幣，僅占全中國戶數的0.37%。（法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國經濟疲軟和通縮壓力，以及長期房市危機引發對財產的擔憂，中國家庭期望能提高儲蓄額。但根據中國人行（央行）數據顯示，截至2025年第一季度，中國存款超過50萬元人民幣（以下同，約新台幣203.5萬元）的家庭，僅佔全國總戶數的0.37%，換算成具體數字不足183萬戶。

中媒指出，存款達50萬元的家庭遠比想像中少，「這數字」已成為一般家庭存款難以逾越的鴻溝，事實上全中國高達9成的家庭，存款不到10萬元（約新台幣40.7萬元）。中國網友則感嘆：「原來我們連平均線都沒摸到」。

數據顯示，中國央行數據顯示，2024年全國居民人均消費支出2萬8227元（約新台幣11.4萬元），以3口之家計算，一年支出約8.47萬元（約新台幣34.4萬元），若每月存3000元（約新台幣1.2萬元），也需近14年才能存到這數目，且期間不能有任何突發支出。

中媒指出，在中國要達財富自由，存款500萬（約新台幣2035萬元）只是入門檻。但根據胡潤研究院2025年報告顯示，中國的3線城市財富自由進入門檻已達600萬元（約新台幣2440萬元），在一線城市更飆升至1900萬元（約新台幣7736萬元）。

專家指出，中國家庭多半是普通上班族，月收入萬元、卻要負擔房貸、教育、醫療三座大山。中國網友自嘲，家庭存款50萬元人民幣？我連5萬元（約新台幣20.3萬元）的應急錢都拿不出來。

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