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輝達4兆美元市值只是開始！華爾街喊下1個引爆點就看「它」

2025/07/10 11:10

輝達4兆美元市值只是開始！華爾街喊下1個引爆點就看財報（路透）輝達4兆美元市值只是開始！華爾街喊下1個引爆點就看財報（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕輝達成為全球首家市值突破4兆美元的企業，在短短2年市值從不到1兆美元，爆增到4兆美元，在市場關注後市展望之際，華爾街紛紛看多，並指出，以輝達的營收來看，股價並不算貴，而財報將是下1個引爆點。

外媒報導，輝達週三（9日）早盤時段，股價一度漲至164.42美元，創歷史新高，市值隨之突破了4兆美元大關，成為全球首家達此門檻公司，不過，午盤後輝達漲幅收斂，終場收162.88美元，漲1.8%，連續第2日刷新收盤最高紀錄，市值回到3.974兆美元、逼近4兆大關。

而在同1天，CFRA將輝達的目標價從165美元上調至196美元、升幅接近19%。這一最新目標價意味著，CFRA預計，輝達股價將在週三收盤的基礎上再漲逾20%。

今年初以來，輝達股價已累漲逾20%，若從2023年初算起，漲幅則超過1000%。輝達市值在2023年6月才首次達到1兆美元（約新台幣29.21兆），此後約1年內市值增長兩倍，速度超過今年曾輪番佔據市值首位的蘋果和微軟，成為第3家市值超過3兆美元（約新台幣87.63兆）的美國企業。

兩年多前ChatGPT問世掀起人工智慧（AI）熱潮，輝達作為AI晶片市場的王者風聲水起，今年的股價卻沒有像前兩年那樣一路高漲。

最近的行情顯示，面對中國AI新星DeepSeek橫空出世，引發市場對爆棚AI支出能否延續的擔憂，以及美國總統川普發動的貿易戰和出口限制打壓風險偏好，輝達實現驚人逆轉。股價在年初創新高後震盪回落，到4月初跌至10個多月來低谷，此後反彈，上月幾度創新高並奪回全球市值王寶座。

評論稱，輝達股價最近扶搖直上的催化劑是微軟、Meta、亞馬遜和Alphabet這些大客戶對AI支出的承諾，它表明，市場對輝達計算系統的需求仍然強勁。

上述4家科技巨頭貢獻了輝達40%以上的營收。彭博總結的分析師平均預測顯示，這4家巨頭預計，未來幾個會計年將有約3500億美元（約新台幣10.22兆）的資本支出，高於今年3100億美元（約新台幣9.05兆）。市場研究機構IDC預計，到2028年，全球對AI基礎設施的總計支出規模將超過2000億美元（約新台幣5.84兆）。

B Riley Wealth 首席市場策略師Art Hogan評論稱，輝達最初是1家遊戲晶片製造商，後來成為1家加密貨幣挖礦晶片的製造商，現在又是1家AI運算能力晶片的製造商。它正在繼續前進，成為明顯的AI領域早期贏家。

Zacks Investment Management客戶投資組合經理Brian Mulberry 表示，顯然市場對輝達晶片的需求龐大。輝達的產品是AI邁向下一階段所必需的，而自4月以來輝達股價的快速反彈已使市場重新關注AI，這90天的表現相當出色，這一點毋庸置疑。

Mahoney Asset Management總裁Ken Mahoney認為，下1個可能推動輝達股價進一步上漲的催化劑，是即將到來的美股財報季。

Mahoney稱，大家將觀察，輝達是否會像以往一樣，業績超出預期，並上調業績指引。輝達目前的預期本益比約為33倍。Mahoney指出，輝達的估值目前仍低於其10年間的平均水平，這表明仍有上漲空間。考慮到輝達的營收成長，你（投資者）其實並不會覺得它有多貴。實際上，股價應該努力跟上獲利增長的步伐。

美股第2季財報季將於7月15日正式開跑，高盛預計，第2季標普500獲利成長將從第1季的12%大幅放緩至僅4%，創2年新低，不過，高盛預計，輝達、蘋果和微軟所在資訊科技（IT）業預計獲利將成長18%，Alphabet和Meta所在的通訊服務業預計成長28%，將為標普500的整體獲利成長提供支撐。

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