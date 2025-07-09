AI熱潮有多狂？安謀：資料中心客戶 5年激增14倍

安謀資料中心客戶，2021年以來激增14倍。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕路透報導，安謀（Arm）指出，自2021年以來，資料中心採用安謀架構晶片的客戶激增14倍至7萬個。

報導說，如同其他晶片公司，安謀也受惠於生成式人工智慧（AI）運算的狂潮。安謀說，其資料中心業績的成長，很大一部份歸功於AI。同時，2021年以來，採用安謀架構晶片的新創公司也激增12倍

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在晶片產業面臨短期挑戰之際，安謀的前景明亮。儘管用於建構AI資料中心的相關晶片蓬勃發展，但半導體市場其他部份，比如個人電腦與手機的銷售仍低迷。由於貿易的不確定性，該公司5月發表財報時，沒有發表財測。

基於安謀架構的晶片以低能耗、高性能聞名，這也是全球手機幾乎都由該架構晶片驅動的原因之一。安謀架構晶片也用於資料中心處理器的晶片設計，因為這些處理器通常更加耗能。

之前安謀難以打入資料中心市場，但近期因雲端運算巨頭亞馬遜、Alphabet的Google與微軟，紛紛開發自有的安謀晶片，以用於其龐大的基礎設施，而使安謀踏足該市場。

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