中國向75國開放免簽證入境 關係密切非洲友邦卻沒資格

來自74個國家的公民可以免簽入境中國，最長停留30天，比之前的規定有了很大的提升。（美聯社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國華盛頓時報報導，中國前所未有地放寬簽證政策，外國遊客正陸續回歸中國。現在，來自74個國家的公民可以免簽入境中國，最長停留30天，比之前的規定有了很大的提升。

約有三分之二的國家已獲準試行一年免簽證入境。儘管非洲大陸與中國的關係相對密切，但卻沒有一個非洲主要國家有資格享受免簽證入境政策。

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中國政府穩步擴大免簽入境政策，促進旅遊業發展、提升經濟。根據國家移民管理局的數據，到2024年，免簽入境外國遊客將超過2000萬，幾乎佔總遊客數的三分之一，比前一年增加一倍多。

儘管大多數旅遊景點的國內遊客數量仍然遠遠超過外國遊客，但旅遊公司現在正準備迎接更大規模的遊客湧入，以迎接暑假遊客來中國。在解除嚴格的新冠疫情限制後，中國於2023年初重新向遊客開放邊境，但當年的訪中的遊客僅有1380萬人次，不到疫情爆發前最後一年（2019）年3190萬人次的一半。

2023年12月，中國宣布對法國、德國、義大利、荷蘭、西班牙和馬來西亞公民實施免簽入境。此後，幾乎所有歐洲國家都加入了這項政策。

6月，5個拉丁美洲國家和烏茲別克的旅客也獲得免簽資格，隨後中東地區4個國家的旅客獲得了免簽資格。隨著亞塞拜疆的加入，7月16日，總數將增加至75個。

此外，對於不在免簽入境名單上的10個國家的公民：捷克共和國、立陶宛、瑞典、俄羅斯、英國、烏克蘭、印尼、加拿大、美國和墨西哥，中國也提供另一個選擇，即如果他們前往的國家與出發地不同，則可在中國停留最多10天。據中國國家移民管理局稱，該政策僅限60個入境口岸。

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