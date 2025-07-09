美進口車傳「一次到位」降至零關稅 分年緩降機率低

經貿專家指出，美國目標是儘可能排除「非關稅障礙」，也把目光放在我國汽車貨物稅。（路透）

〔記者廖家寧／台北報導〕我與美對等關稅談判進入倒數，雖然我談判團隊努力爭取美國整車關稅可分十到十五年逐步調降，但最新傳出美方態度強硬，整車關稅極可能「一次到位」從十七．五％降至二．五％、甚至零％，分年緩降機率極低；汽車貨物稅方面，車廠積極爭取可「定額」調降而非按比例調降。

據透露，整車與零組件關稅及汽車貨物稅未定，民眾觀望而延遲購買，造成車市銷量自四月以來急凍，不僅買氣延遲，且大量進口車卡在海關保稅倉庫，國產車就算減產也是先塞在保稅倉，就怕一提車就得面臨稅負的可能折價損失；車廠與代理業者都有推演關稅稅率情境也有因應策略，但首要訴求是稅率盡快公布，讓買家停止觀望，車子才賣得動。

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目前整車廠態度兩極，除了某大本土汽車集團強力主張關稅就算不能爭取緩降，稅率也應與進口車拉高差距，不然就等同步調降關鍵零組件關稅，才不會嚴重衝擊本土車廠生存空間；但某大日系車廠則態度開放，因其在美國設廠已達規模經濟，預估兩、三年後新車款上市，在綜合考量關稅、船運成本下，搞不好進口成本比在國內整車還要低時，不排除從美國進口，但就會衝擊到國內相關零組件供應鏈。

據了解，整車關稅降至十％以下，零至九％之間任何一個數字其實影響上差異都不大，只要降至十％以下，國產車廠會很傷腦筋，但都懇談經濟部以特別條例預算支持產業，並籲請政府研議將零組件從各國進口關稅降為零％。

至於貨物稅概念相當於「奢侈稅」，由於國產車普遍較進口車便宜，若按比例能減少的稅額也相對少，因此多數國內車廠期待貨物稅能以固定金額調降，不要按比例，其次是汰舊換新補助政策不應只限於新車買家，可汰舊換新者有加碼優惠。

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