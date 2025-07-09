「一個原因」 99％百萬名車也不保颱風洪水險

彰化各地傳出嚴重淹水災情，圖為泡在水裡的鹿港老街。（記者湯世名攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕颱風丹娜絲為中南部帶來嚴重災情，不但眾多汽機車再度淹水而毀損，遭墜落物砸傷的車輛也不在少數，但產險業者無奈的表示，每每風災結束後，颱風洪水險的詢問必定大幅增加，投保件數卻僅有「略增」的表現，且災情過後又恢復常態，主要原因就是「太貴了」，讓有意願投保的車主，詢問後紛紛打退堂鼓。

除了保費因素外，更多車主是基於對自身「趨吉避凶」能力的自信，認為只要在颱風來臨前好好移車、安置愛車即可，何需「浪費錢」投保。

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產險業者指出，想要讓愛車在颱風來臨時獲得完整的保障，就得在原有的車體險之外，另外附加「颱風、地震、海嘯、冰雹、洪水或因雨積水附加條款」，如此在汽車遭受颱風、地震、海嘯等天災事故時，才可申請理賠。

不過，「颱風、地震、海嘯、冰雹、洪水或因雨積水附加條款」雖是附約，保額卻是跟著車子的保險金額計算，產險業者解釋，新車第一年的保險金額多是車價，例如100萬的新車，第1年保險金額就是100萬，第2年起，保險金額則跟隨折舊率逐年遞減，例如若折舊率15%，第2年保險金額就會降成85萬。

以此計算「颱風、地震、海嘯、冰雹、洪水或因雨積水附加條款」的保費，則是依據預期損失率及附加費用率套入公式計算而得，產險業者一般對車主的簡易說明，依照各公司差異，大多是保險金額的0.5%至0.9%之間，換言之，若一輛保險金額100萬元的汽車，除了原本的車體險保費外，颱風洪水險附約的年繳保費，最高可能高達9000元。

不過，目前也有部分產險公司，推出主約形式的「天災事故補償險」及「泡水車補償險」，保費較「颱風洪水險」便宜許多，但理賠範圍有限制、也設定理賠限額，車主可依自身需求及財務負擔選擇投保。

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