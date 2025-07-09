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彰化暴雨汽車泡水有賠嗎？去年風災泡水車僅255件理賠

2025/07/09 07:00

彰化各地傳出嚴重淹水災情，圖為泡在水裡的鹿港老街。（記者湯世名攝）彰化各地傳出嚴重淹水災情，圖為泡在水裡的鹿港老街。（記者湯世名攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕颱風丹娜絲雖已遠離，已為中南部帶來豪雨災情，不少汽機車再度因颱風而毀損，8日彰化大雷雨，更連廟宇都遭殃，但這些受災民眾，能獲得理賠的比例微乎其微。根據保險事業發展中心統計，113年全台近156萬件汽車保險賠案中，因「颱風」、「洪水」、「因雨積水」等原因出險的案件，僅有255件，是總理賠件數的萬分之1.6；總理賠金額3824萬元，佔總理賠金額的萬分之6。

根據保發中心分析113年汽車保險賠案的出險原因統計，最主要的出險原因還是屬於「駕駛人過失」，包括「車對車」或「車對物」的碰撞、擦撞、傾覆，以及「第三人過失」。統計「駕駛人過失」的出險件數，就佔近156萬件總出險件數的約73%，理賠金額則是總理賠金額596億元的92%。

若再加上「第三人過失」的出險原因，3大車險理賠件數就高達136萬件，佔總件數約87%，理賠金額583億元，更高達總理賠金額的97.8%。

至於因「天災颱風」出險的件數255件、理賠金額3097萬元；因「天災洪水」出險件數僅3件、理賠金額60.6萬元、「天災因雨積水」的出險件數27件，理賠金額666.7萬元。

為何這些因風災的理賠件數如此低？產險業者解釋，許多車主在新車階段會買「全險」甲式車體險，隨著車齡增加，則改買保費較低的乙、丙式車體險，但即使是「全險」，如果沒有額外附加「颱風、地震、海嘯、冰雹、洪水或因雨積水附加條款」，汽車泡水、進水等損失，還是沒得理賠。

產險業者直言，多數國人自認可「趨吉避凶」，認為颱風來臨前，自己有辦法將愛車移往安全處所，但每年颱風季節，總會出現數次因颱風引發豪雨，導致車輛泡水的災情，也有許多因強風導致車輛遭吹落物品砸毀的情形，這時才會有民眾開始關心「泡水車有沒有理賠」？

產險業者遺憾的表示，雖然每年討論、年年呼籲，但車體險附加的颱風洪水險投保率還是僅有1%至2%，願意投保的車主，本身就是「謹慎再謹慎」的類型，因此投保後出險的比率也極低。

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