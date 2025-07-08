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不是中韓台！這國遊客湧入越南暴增239％

2025/07/08 17:05

越南屬於熱帶氣候，芽莊、美奈和富國島等沿海地區全年陽光明媚，是遊客理想的度假勝地。（取自網路）越南屬於熱帶氣候，芽莊、美奈和富國島等沿海地區全年陽光明媚，是遊客理想的度假勝地。（取自網路）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕今年上半年，俄羅斯成為越南入境遊客量增幅最高的國家，較去年同期成長239%。

1月至6月，越南接待俄羅斯遊客超過26萬人次，超過去年同期的23.2萬人次，成為越南第十大外國遊客來源國。中國、韓國和台灣是越南入境遊客數量最多的3個國家，上半年的增幅不大。

今年3月，越南政府將對俄羅斯等12個國家公民的簽證豁免期限延長至2028年。越南國家旅遊局表示，便利的航線和有競爭力的旅遊價格也是促成因素。

今年5月，越航恢復河內至莫斯科之間的直飛航班，此前該航班因俄烏衝突而中斷了3年。

專門經營俄羅斯旅遊業務的越南Anex公司，經營從11個俄羅斯城市飛往金蘭灣的包機航班。 4月至6月期間，包機航班數量增加到每月50-55個，並計劃從7月起增加到90-100個。

越南屬於熱帶氣候，芽莊、美奈和富國島等沿海地區全年陽光明媚，是俄羅斯遊客理想的冬季度假勝地。據業內人士透露，許多熱門旅遊區的餐廳和酒店現在都提供俄語菜單，並僱用會說俄語的員工。

在新冠疫情爆發之前，俄羅斯一直是越南最大的旅遊市場之一。憑藉這一成長勢頭，預計2025年越南將吸引約43萬名俄羅斯遊客，幾乎是2024年的兩倍，並有望恢復2019年65萬名遊客的高峰。

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