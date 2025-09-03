搥心肝！他中了雲端發票100萬 因為歸戶時間錯失大獎

台北國稅局表示，雲端發票最遲應在當期統一發票開獎日前一日完成載具歸戶並設定匯款帳戶，才可在當期適用獎金直接匯入服務。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕一位民眾叫外賣發票中了雲端發票專屬100萬元獎，外賣平台以郵件及電話通知，中獎人都以為是廣告郵件或詐騙電話，直到領獎期限最後一天才驚覺自己真的中獎，趕緊進行載具歸戶及設定匯款帳戶；不過，根據規定，雲端發票最遲應在當期統一發票開獎日前一日（24日）完成載具歸戶並設定匯款帳戶，當期獎金才可直接匯入帳戶，但當事人領獎期限最後一天才歸戶及設定匯款帳戶，依規定無法領獎。

台北國稅局說明，民眾消費時以載具索取雲端發票的消費習慣日漸普及，若將雲端發票歸戶至手機條碼及透過電子發票整合服務平台設定匯款帳戶，即可享中獎獎金批次自動匯入指定帳戶服務。若是消費當期的雲端發票，最遲應在當期統一發票開獎日前一日（24日）完成各類載具歸戶並設定匯款帳戶，才可在當期適用獎金直接入帳服務。

請繼續往下閱讀...

舉例說明，今年3-4月期統一發票會在同年5月25日開獎，民眾如於5月24日以前將各類載具索取的雲端發票歸戶至手機條碼，並在整合服務平台完成設定匯款帳戶領獎功能，當期開出的中奬獎金將直接匯入設定的匯款帳戶；但民眾若於5月25日以後完成歸戶及設定匯款帳戶作業者，則5-6月以後的雲端發票才開始啟用獎金自動匯入帳戶服務。

官員指出，有位民眾叫外賣的發票中了100萬元，外賣平台多次以郵件通知中獎，當事人都以為是廣告郵件而未查看；後來外賣平台又打電話通知，當事人以為是詐騙電話也不予理會；直到領獎期限最後一天，當事人才發現自己真的中了大獎，因為是雲端發票，所以趕緊歸戶及設定匯款帳戶，但因歸戶時間太晚，當期無法適用，因此無法兌領100萬元獎金。

台北國稅局說明，為鼓勵民眾使用載具索取雲端發票，政府提供多元化載具，可分為共通性載具及非共通性載具。共通性載具是指可在所有開立雲端發票店家使用的載具，例如手機條碼；非共通性載具則包含營業人發行的會員載具、儲值卡（悠遊卡、一卡通）、信用卡（含簽帳金融卡）、境外電商電子郵件載具等，而所謂的載具歸戶是指將前揭各類載具連結至手機條碼。國稅局呼籲，民眾可儘速完成雲端發票各種載具歸戶，並透過整合服務平台設定匯款帳戶領獎功能，只要設定一次後，各期統一發票中獎獎金都可一併適用，可避免忘記領獎而逾期無法領獎的情形。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法