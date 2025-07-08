美對等關稅、台幣升值雙重壓力 北市辦公室租賃面積偏小單位

仲量聯行商業不動產部副總經理游淑芬（左一）、台灣董事總經理侯文信（中）、行銷部經理邱凡芮出席第二季商用不動產季報。（仲量聯行提供）

〔記者徐義平／台北報導〕美國對等關稅、新台幣升值等雙重壓力影響下，直接衝擊企業對於商用不動產的決策，不論是買賣或是承租都採取審慎態度。根據商仲業者統計，上半年台北市辦公室租賃市場累積去化面積逾2萬坪、相較去年同期減少17%，主因是企業決策放緩、租賃動能減弱。

根據仲量聯行彙整，第二季辦公室租賃成交案例中，高達48%承租面積小於200坪，反觀700坪以上的租賃成交占比僅有11%，此外，商務中心與共享空間等具有彈性的租賃交易件數則較過往顯著增加，反映企業在經濟前景不確定之下，承租方式傾向採取空間靈活化策略。

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而上半年前五大租戶產業結構，分別是消費零售、醫藥生技、財務金融、媒體通訊與房地產相關業種。辦公室租金表現，第二季核心商業區租金季增幅約0.07%，增幅較上季趨緩，目前最新辦公室租金行情每月每坪約3216元。未來辦公室新增供給部分，仲量聯行預期下半年包括新光杭北、國泰環宇等新案完工後，將再釋出 2.75萬餘坪的新增辦公室空間，可能使核心商業區空置率進一步攀升，恐逼近雙位數。

仲量聯行商業不動產部副總經理游淑芬分析，台北市第二季整體租金呈現微幅上揚，然而，面對未來有大量新供給將入市，房東需及早調整租賃策略，像是延長免租期、提供彈性租期與裝修方案，且從租賃案成交結構可觀察到，第二季近五成交易屬於小坪數單位，顯示市場需求已轉向更具彈性與靈活性的空間方案。

至於，商用不動產未來買氣變化，仲量聯行董事總經理侯文信指出，在美國對等關稅政策未明，加上新台幣升值可能壓縮出口導向產業利潤，預期整體企業資本支出仍須審慎觀察。＃

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