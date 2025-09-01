晴時多雲

台積電2奈米洩密案 在押內鬼工程師今移審智財法院

2025/09/01 08:37

全球晶圓代工龍頭台積電（2330）。（資料照）全球晶圓代工龍頭台積電（2330）。（資料照）

〔記者王定傳／新北報導〕護國神山「台積電」爆出2奈米國家核心技術外流，高檢署智慧財產分署查出，台積電離職工程師陳力銘轉投至東京威力科創公司服務後，為了改善2奈米製程蝕刻機台表現等原因，涉找上現職台積電工程師吳秉駿及戈一平以筆記型電腦遠端登入台積電系統，陳再持手機翻拍「Security B或C」等級機密資料，高檢署上週依違反國安法起訴3人，今將移由智慧財產及商業法院審理，在押中的3嫌都會出庭應訊。

本案是由高檢署智財分署主任檢察官鄭鑫宏、檢察官劉怡君、黃正雄及朱立豪，指揮調查局新竹巿調查站、資安工作站及北機站共同偵破。

檢調查出，東京威力是台積電其他製程蝕刻機供應商，為了切入2奈米製程，因此以測試方式尋求蝕刻機站點供應資格，未料2024年底最終測試沒過關而「掉單」。

檢方查出，從台積電跳槽至東京威力行銷及產品經理的陳嫌，疑因績效壓力等，從2023年8月起至今年5月，找上過往同事吳秉駿、戈一平幫忙，約對方在台積電外部會議室、餐廳及吳、戈住處見面但要「帶電腦」，並說服2人打開公司配發的筆電登入系統，讓他持手機翻拍製程或實驗結果等機密。

據了解，陳之所以「劍走偏鋒」起初可能是害怕「掉單」、改善機台表現良率、希望通過測試等問原因，2024年「掉單」後可能是為了爭取最先進製程供應機會等原因，預先起跑做準備，其中，吳共讓陳拍資料3次、戈1次，陳事後將部分機密輸入工作日誌回報東京威力。

台積電因內控察覺怪異，展開內部調查，並於今年7月8日向高檢署提告，檢方獲報後於7月25日及28日，火速指揮調查局發動2波搜索及約談行動，訊後將陳嫌等3人聲押禁見獲准。

據了解，檢調並未發現3人有拍機密換報酬等情形，陳嫌坦承因擔心掉單影響工作而找上過往同事幫忙；至於吳、戈兩人都是陳的過往同事，且陳過往對戈有照顧、指導關係，3人因而鑄下大錯，如今3人都觸犯重罪並遭開除、失去工作，得不償失。

檢方認為，本案事涉我國產業命脈的國家核心關鍵技術，嚴重威脅半導體產業國際競爭力，3人犯罪情節重大，依違反營業秘密法「意圖域外使用而竊取營業秘密、竊取營業秘密」及國家安全法「國家核心關鍵技術營業秘密之域外使用」共3罪求刑14年；吳秉駿涉「意圖域外使用而竊取營業秘密、國家核心關鍵技術營業秘密之域外使用罪」2罪求刑9年；戈一平涉犯「國家核心關鍵技術營業秘密之域外使用」求刑7年。

