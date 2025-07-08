浩然科技搶進AI產業 首度對外發表自研CDC貨櫃式模組化機房

以LED起家的浩然科技8日舉辦AI產業計畫發佈會，除了宣布AI產業發展策略，也首度對外發表自研的CDC貨櫃式模組化機房。（記者鄭淑婷攝）

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕AI應用需求爆發但傳統數據中心供應不足，以LED起家的浩然科技今（8）日於桃園八德舉辦AI產業計劃發佈會，除了宣布AI產業發展策略，也首度對外發表自研的「AI Containerized Data Center貨櫃式模組化機房」，並攜手冠西電子，藉由其東南亞通路與製造基礎，搶進全球市場。

浩然科技表示，選擇從CDC模組化機房切入AI產業，主要是基於現階段IDC（Internet Data Center）供應明顯不足的產業痛點，希望提供一個更具彈性、更易部署的解決方案，讓更多中型企業能以低門檻投入AI應用，啟動產業智慧化與數位轉型。

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浩然科技進一步說明，相較於傳統數據機，AI CDC模組化機房具備高度移動性，無須仰賴特定地理條件即可部署，特別是在靠近發電廠或再生能源場域，可大幅降低輸電耗損與基礎建設成本，且模組化設計能讓客戶端快速擴充AI設備，不需一次投入龐大資本，目前已鎖定半導體封裝設計、國家級研究機構、醫療科技大廠等高機密產業為潛在客戶。

在AI戰略佈局上，浩然科技攜手冠西電子開拓市場，雙方亦於今日進行簽約儀式，浩然科技表示，公司專注於產品設計與系統整合，冠西電子則以其在東南亞的通路與製造基礎，負責銷售推廣與市場開拓，除了AI CDC產品，雙方的合作也會拓展到更多AI周邊設備的開發。

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