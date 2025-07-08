晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

浩然科技搶進AI產業 首度對外發表自研CDC貨櫃式模組化機房

2025/07/08 16:10

以LED起家的浩然科技8日舉辦AI產業計畫發佈會，除了宣布AI產業發展策略，也首度對外發表自研的CDC貨櫃式模組化機房。（記者鄭淑婷攝）以LED起家的浩然科技8日舉辦AI產業計畫發佈會，除了宣布AI產業發展策略，也首度對外發表自研的CDC貨櫃式模組化機房。（記者鄭淑婷攝）

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕AI應用需求爆發但傳統數據中心供應不足，以LED起家的浩然科技今（8）日於桃園八德舉辦AI產業計劃發佈會，除了宣布AI產業發展策略，也首度對外發表自研的「AI Containerized Data Center貨櫃式模組化機房」，並攜手冠西電子，藉由其東南亞通路與製造基礎，搶進全球市場。

浩然科技表示，選擇從CDC模組化機房切入AI產業，主要是基於現階段IDC（Internet Data Center）供應明顯不足的產業痛點，希望提供一個更具彈性、更易部署的解決方案，讓更多中型企業能以低門檻投入AI應用，啟動產業智慧化與數位轉型。

浩然科技進一步說明，相較於傳統數據機，AI CDC模組化機房具備高度移動性，無須仰賴特定地理條件即可部署，特別是在靠近發電廠或再生能源場域，可大幅降低輸電耗損與基礎建設成本，且模組化設計能讓客戶端快速擴充AI設備，不需一次投入龐大資本，目前已鎖定半導體封裝設計、國家級研究機構、醫療科技大廠等高機密產業為潛在客戶。

在AI戰略佈局上，浩然科技攜手冠西電子開拓市場，雙方亦於今日進行簽約儀式，浩然科技表示，公司專注於產品設計與系統整合，冠西電子則以其在東南亞的通路與製造基礎，負責銷售推廣與市場開拓，除了AI CDC產品，雙方的合作也會拓展到更多AI周邊設備的開發。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財