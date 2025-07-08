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頂級Buffet旭集插旗台南 台南限定料理曝光

2025/07/08 16:02

饗賓集團旗下頂級日式Buffet「旭集 和食集錦」7月9日正式插旗台南，為饗賓集團第89間門市，也是「旭集」全台第7間門市。（饗賓提供）饗賓集團旗下頂級日式Buffet「旭集 和食集錦」7月9日正式插旗台南，為饗賓集團第89間門市，也是「旭集」全台第7間門市。（饗賓提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕饗賓集團旗下頂級日式Buffet「旭集 和食集錦」7月9日正式插旗台南，為饗賓集團第89間門市，也是「旭集」全台第7間門市。

「旭集」台南店進駐新光三越台南新天地本館6樓C區，占地470坪，提供386個客席座位，空間設計靈感汲取台南的文化核心與歷史紋理。

融合五條港、嘉南大圳、孔廟、赤崁樓、億載金城等在地意象，透過日式職人美學轉譯，讓賓客穿梭於古今交錯的府城縮影中。

旭集也精心設計8道台南西門店限定料理及2款限定調酒，將府城經典小吃碗粿、米糕及肉圓結合日式料理手法，呈現新風貌。

其中，「南城枝豆葛粿」就以日式料理常見手法，用「冷食」方式重現碗粿口感，「鴨香米糕芝丸揚」以紅蟳米糕及義大利Arancini炸飯糰為發想，將米糕結合蟹肉和起司搓成球狀，高溫油炸後裹上肉鬆，第一層是肉鬆的鹹香。

「千縷蒡絲藕糕」則將牛蒡炒香，加入葛粉及蓮藕粉，塑形成略帶剔透感的牛蒡蓮藕餅，放上香菇及白莧菜，接著淋上高湯。

「安平魚蒸圓佐柚子胡椒」在傳統肉圓內餡中加入虱目魚肚丁，外皮以紫蘇碎點綴。

也與在地知名甜品店「蜷尾家」合作，攜手台南人氣酒吧「Bar INFU」調酒師 Benjamin碰撞出兩款限定調酒。

旭集為了將日本文化的細膩與生活儀式感帶入台灣消費者日常，特別於台南西門店開幕期間，7月9日起至8月15日止，推出限定活動「南城夏祭」，民眾換上和服或浴衣至台南店用餐，即贈送限量「緣起物特典」，包含象徵祈願與招福的達摩與招財貓。

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