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台灣經濟去中化？紐時1文剖析背後挑戰

2025/07/08 16:07

紐約時報報導，台灣執政黨計畫要削弱台灣經濟對中國的依賴。（示意圖，歐新資料照）紐約時報報導，台灣執政黨計畫要削弱台灣經濟對中國的依賴。（示意圖，歐新資料照）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕外媒報導，中國長期以來是台灣的重要貿易對象、出口產品的主要買家，以及許多台灣企業產品的生產地，同時，中國想統一台灣的野心昭然若揭。現在台灣執政黨民進黨表示，希望採取更多措施，削弱中國對台灣經濟成長的緊密連結聯繫，然而報導也指出，台灣許多大企業多靠對中投資與銷售壯大，台灣經濟若要完全去中國化，可能要付出高昂代價。

《紐約時報》報導，台灣總統賴清德表示，台灣企業掌握全球大多數先進晶片的製造能力，應該改為選擇只與民主國家的企業合作，建立新的供應鏈，呼籲半導體生產企業停止與中國的貿易往來。

上個月，台灣政府公告，若要賣商品給中國華為、中芯國際兩間最重要的科技公司，就必須事先申請許可。此舉與華府一直試圖阻止中國取得先進晶片管道的目標一致。因這兩間公司對中國自主製造晶片來說相當重要。

報導表示，台灣政府此舉與美國長期以來切斷中國取得先進晶片的目標相符，但這也凸顯出，台灣被夾在中、美兩國之間。

美國史丹佛大學胡佛研究所研究員Kharis Templeman（祁凱立）表示，台灣執政黨希望華府將台灣視為美國可靠的盟友，「即使這可能要付出短期的經濟代價」。報導認為，實際來看，若要讓經濟脫離中國，台灣可能得付出高昂的代價。

報導指出，幾十年來，台灣企業的幾乎所有海外投資都流向了中國，包括台積電（2330）和鴻海（2317）等台灣大型企業，都依靠在中國的製造業投資和對中國企業的銷售而蓬勃發展。

像是鴻海為蘋果（Apple）和輝達（NVIDIA）代工，並在中國中部的工廠生產了全球大量的消費性電子產品，並長年受益於中國政府支持的基礎建設投資；台灣首富林百里也憑藉其廣達電腦（2382），在中國生產筆記型電腦累積了財富；台灣食品集團旺旺的銷售額也大多來自中國，創辦人蔡衍明還在台灣經營商業電視台及YouTube頻道。

除此之外，中國市場對台灣人也有誘因，《紐時》引述1名32歲的台商Ruby Chen表示，在中國創業比台灣更容易，她在中國山東經營1家中醫健康公司，她說當地環境「非常適合創業初學者」，然而中國近年經濟疲弱不振，民眾赴中創業前最好先評估風險，避免血本無歸。

36歲的袁霍華德（Howard Yuan）是上海「山珀有限公司」（Superb International ）的經理。他向《紐時》表示，這家服裝製造商由他的家族在台灣創立，1980年代西進中國。他認為，中國的供應商很難被取代。

兩岸間長期的密切聯繫，也被視為中國滲透台灣的管道，許多台灣企業重新布局。《紐時》指出過去10多年來，台灣對海外的總投資，中國的佔比從80%降到僅剩7%，儘管如此，分析師表示，台灣跟中國在貿易上仍無法完全脫鉤，中國仍是台灣半導體很重要的出口國。

台灣政府需要美國的政治跟軍事支持來抵抗北京，但先前美國總統川普要求台灣大幅增加軍事開支，並指責台灣從美國竊取了半導體製造業的領先地位，隨後台灣官員承諾會增加軍事開支，台積電也表示會增加在美國投資。

報導指出，台灣科技公司若銷售半導體相關產品給中國，可能會讓台灣政府與白宮談判時出現摩擦。去年，儘管美國實施出口管制，台積電生產的晶片最終還是被華為的設備所採用，這激怒了華府官員。台灣今年將華為和中芯國際列入限制貿易名單，是朝著切斷持續流向中國的業務邁出的一步。

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