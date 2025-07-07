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焦點股》景碩：BT板漲價潮來了！ 股價衝高上沖下洗

2025/07/07 09:29

外資預估BT載板本季有望漲價。（記者卓怡君攝）外資預估BT載板本季有望漲價。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕美系外資出具最新報告指出，因BT載板上游材料T-glass供給短缺，加上金價上漲，兩者合計佔BT載板成本3-4成，預估BT載板本季將漲價5-20%，另外，高階ABF載板也可能進入漲價循環，帶動載板廠景碩（3189）今日早盤股價跳空走高，一度大漲近4%，但隨即出現賣壓，股價迅速壓回，跳水翻黑，股價上下震幅逾5.6%。

截至9:11分左右，景碩股價下跌1.02%，暫報87.3元，成交量約6096張。

景碩6月合併營收31.93億元，月增1.15%、年增33.02%，累積今年前6月合併營收181.83億元，年增27.2%，美系外資指出，雖然對於載板產品價格前景持正面看法，但考量不利的匯率環境，下修景碩今年獲利預估16%，展望2026年與2027年，因基板價格前景改善，將獲利預估上調10%與11%，即使面臨不利的匯率影響，2026年與2027年整體毛利率預估仍有所提升。

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