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抗美集團崩盤？金磚國家遭諷不敢惹毛川普還出賣北京

2025/07/06 18:45

金磚國家工商論壇5日在巴西舉行，金磚國家領導人峰會則在6日登場。外媒研判，為避免激怒川普，今年金磚國家的聲明可能會迴避爭議話題。（路透）金磚國家工商論壇5日在巴西舉行，金磚國家領導人峰會則在6日登場。外媒研判，為避免激怒川普，今年金磚國家的聲明可能會迴避爭議話題。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕「金磚國家」（Brics）峰會6日將於巴西登場，中國與俄羅斯的領導人雙雙缺席。外媒研判，為避免激怒川普，今年金磚國家的聲明可能會迴避爭議話題。中國學者更坦言，金磚國家本來主打抗美，結果現在不僅沒有共同打敗美國，反而接受美國的單邊主義，與華盛頓進行一對一接觸，「在某些情況下更以犧牲中國利益為代價，越南就是其中之一」。

《金融時報》報導，金磚國家喜歡誇口其代表世界近一半的人口，但是6日在巴西舉行的年度峰會將曝露其主要缺點，那就是難以達成協議。

報導指出，金磚國家創始國是巴西、俄羅斯、印度、中國和南非，隨著沙烏地阿拉伯、埃及、伊朗等國的加入，成員國從5個增加到11個，金磚國家規模已擴大一倍以上。一些新成員為金磚國家加入新的分歧，該組織本來就很難維持凝聚力，民主國家和專制國家之間也存在分歧。

中國總理李強在金磚峰會前夕會晤巴西總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva，右）。（路透）中國總理李強在金磚峰會前夕會晤巴西總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva，右）。（路透）

報導說，今年的峰會約有一半的領導人缺席，其中包括最著名的兩位：中國國家主席習近平和俄羅斯總統普廷，普廷正忙於入侵烏克蘭，中國則沒有對習的缺席做出任何解釋，尤其習近平的缺席引發人們的猜測，懷疑他的健康狀況是否適合這次長途旅行，或者他是否有其他未公開的事情。

另外，由於中東緊張局勢加劇意味著埃及、沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大國國和伊朗領導人預計不會出席，外界對今年峰會達成有意義協定打上問號。

報導提及，一些金磚國家正在尋求其他外交政策管道，近年來，印度和美國作為反中堡壘，也加強在國防、技術和科學方面的聯繫，最近也與英國和澳洲達成貿易協定，同時與歐盟和美國進行談判。

新德里智庫社會和經濟進步中心研究員澤維爾（Constantino Xavier）直指，對印度來說，當其他地方的合作夥伴的可靠性存在疑問時，金磚國家就是 B 計劃，尤其中國及俄羅斯正在接管金磚國家，印度知道它已經失去影響力。

外交官們認為，考慮避免激怒不可預測的美國總統川普，今年金磚國家的聲明可能會迴避可能引發華盛頓憤怒的爭議話題。

不過，對於陷入困境的經濟嚴重依賴出口實現增長的中國來說，面對日益增長的美國保護主義，主要目標將是贏得對基於規則的多邊貿易體系的支援。南京大學國際關係教授朱峰（音譯）說，如果金磚國家能夠拿出某種協調一致的經濟應對措施或聲明，將是一項真正的成就。

一位不願透露姓名的中國學者則坦言，金磚國家日益分裂，想要實現此類聲明的可能性越來越小。他還說，金磚國家不但沒有共同打敗美國，反而接受美國的單邊主義，與華盛頓進行一對一會談，「在某些情況下以犧牲中國利益為代價，比如越南」。

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