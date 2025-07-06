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房價跌勢確立 「緩跌」起步

2025/07/06 12:10

房產業者預期下半年跌價幅度可能更大，購屋族撿便宜時機即將到來。（記者徐義平攝）房產業者預期下半年跌價幅度可能更大，購屋族撿便宜時機即將到來。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕跌勢確定！中古屋房價從盤整進入「緩跌」，根據兩大房仲業者發布的最新中古屋房價指數，主要都會區在今年起指數向下趨勢明顯，部分都會區今年一、二季指數甚至去年第三季還要低。

馨傳不動產智庫執行長何世昌指出，央行打房措施層層加壓，隨時管制時間拉長，房市反轉是遲早的事，今年房市朝向「量窒息、價盤整」的機率最高，且預期下半年跌價幅度可能更大，購屋族撿便宜時機即將到來。

根據信義房屋最新發布的都會區房價季指數，第一季全國約168.42、季跌0.61%，進一步觀察近一年各都會區標準房價變化，今年第一季全國每坪均價約27.52萬元，幾乎快要跌回去年第三季每坪約27.32萬元的水準，而六都加新竹縣市第一季的標準房價，又以台南市跌勢最明顯，每坪均價約22.53萬元，甚至比去年第二季的每坪22.35萬元還要低，再來則是新竹縣市，第一季每坪均價約39.8萬元，在歷經去年第三、四季短暫站上每坪40萬元大關後，今年第一季則跌破40萬元。

再觀察第二季的政大永慶房價指數，主要都會區中的台北市、台中市自去年第四季至今年第二季已連續三季走跌，而其它都會區則在今年第一季小幅盤整後，第二季則全面走跌，進一步觀察第二季全國、六都房價指數變化，全數比去年第二季的指數還要低，房產業者解讀，此舉顯示房價已全數跌回去年第二季以前的水準。

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示，去年第三季央行祭出第七波選擇性信用管制之後，移轉棟數在第四季便出現量縮，尤其之前價漲幅度較大的新北市、新竹地區、以及台南市更出現斷崖式下滑，確實開啟房價修正的氣氛。

小標：量先價行 開啟房價修正氛圍

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，往往景氣走到高檔要轉折時，都會有政策出手干預，包括2016年的房地合一稅與此次央行的房貸管控政策，觀察目前房市交易量出現緊縮，價格也在高檔出現鬆動，整體已經進入盤整階段，新建案交易量也大幅萎縮，民眾追價乏力，未來房市還是要看供需影響，倘若經濟表現還能維持穩定，則房市會呈現緩步盤整的狀況。＃

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