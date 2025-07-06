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前5月全國買賣移轉量僅10.67萬棟 全年恐創35年來前五低

2025/07/06 11:55

上半年交易量正好能映證房市景氣七年一輪的魔咒（記者徐義平攝）上半年交易量正好能映證房市景氣七年一輪的魔咒（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕根據內政部統計月報最新發布，今年前5月，全國買賣移轉棟數累積約10.67萬棟、對比去年同期的14.65萬棟，直接少掉近4萬棟、年減幅超過27%，進一步觀察2006年有逐月統計的全國前5月移轉量，僅高於2016、2017年同期，但拉長至35年有紀錄以來，今年全年恐怕很大機率會擠進歷年統計以來前五低移轉量的紀錄。

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示，今年上半年房市外部面臨關稅戰、股災、地緣政治衝突、以及降息動能消失，國內則有限貸管制、信用資源緊縮、囤房稅，不但投資、置產已出現轉向，連自住剛需都面房價、房貸政策的挑戰，上半年交易量正好能映證房市景氣七年一輪的魔咒。

根據內政部統計，有紀錄以來，全國買賣移轉棟數前五低紀錄，依序為2016年的24.54萬棟、2001年的25.95萬棟、2017年的26.61萬棟、2018年的27.79萬棟以及1991年的28.85萬棟，其中2016、2017年的兩個年度前五月全國移轉量分別僅8.59萬、10.25萬棟，而今年前五月移轉量合計約10.67萬棟，僅比2017年同期多出4%，房產業者指出，今年前五月移轉量幾乎確定擠進歷年前五低紀錄。

馨傳不動產智庫執行長何世昌分析，今年房價雖然修正幅度不顯著，但無論新建案或中古屋成交慘淡，買方縮手觀望氛圍濃厚，成交量進入冰河期。然而，在新建案交屋潮挹注之下，全年買賣移轉棟數粗估仍在28萬棟上下，不至於跌破歷史新低。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，上半年六都建物買賣移轉棟數年減幅度超過2成，推估全年可能出現28萬棟保衛戰，但裡面還包括了許多交屋，實際上的狀況比數字呈現的恐更嚴峻，未來還有許多預售等待交屋，但資金面還是偏向緊縮，房市已經進入冷靜的盤整階段，不管是產業或者購屋民眾，都要做好資金規劃以渡寒冬。＃

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