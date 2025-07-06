美銀警告：標普500指數或迎來「泡沫或崩盤」

隨著美國總統川普在關税問題上的態度軟化，以及美國經濟持續展現韌性，市場再度掀起投機熱潮，7月3日標普與那指雙雙再刷新高。（示意圖，彭博社）

〔財經頻道／綜合報導〕美銀首席投資長哈特內特（Michael Hartnett）近日出具報告，警告美股標普500指數若在7月份突破6300點，恐將觸發「賣出信號」，市場或將迎來進一步上升泡沫，或者出現泡沫破滅的崩盤局面。

綜合媒體報導，隨著美國總統川普在關税問題上的態度軟化，以及美國經濟持續展現韌性，市場再度掀起投機熱潮，上週四（3日）標普與那指雙雙再刷新高，道瓊也逼近前波高點。

請繼續往下閱讀...

哈特內特上週五（4日）出具報告指出，美股近期的強勁反彈已將標普500指數推至一個關鍵的技術性賣出訊號附近，建議投資者一旦標普500指數升至6300點以上，應考慮開始拋售股票。

哈特內特認為，標普500指數一旦升至6300點，屆時恐將觸發「賣出信號」，恐慌性拋售活動很可能發生，市場或將迎來進一步上升泡沫，或者出現泡沫破滅的崩盤局面。

哈特內特還重申，美國眾議院近日通過的3.4兆美元（約新台幣98.31兆元）的「大而美法案（One Big Beautiful Bill Act，OBBBA）」，正加劇市場在夏季出現泡沫的風險，但認為市場情緒可能在短期內繼續推動指數走高，因為「貪婪比恐懼更難克服」。

但儘管如此，哈特內特仍預計今年夏季標普500指數更可能觸及7000點，而非跌至5000點。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法